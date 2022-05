Keskuskauppakamari: Yritysten tarpeen varautua kaasun jakeluhäiriöihin

Keskuskauppakamari: EU:n kauppasopimukset tarjoavat kilpailuetua vientimarkkinoilla – yritysten kannattaa hyödyntää edut täysimääräisesti 20.4.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Euroopan unionin kauppasopimuksilla tiivistetään kauppasuhteita ja vapautetaan kauppaa poistamalla tulleja ja tarpeettomia kaupan esteitä. EU:lla on globaalisti laajin kauppasopimusverkosto: EU on solminut 46 kauppasopimusta kattaen 78 maata Amerikasta Aasiaan. Viimeisin neuvoteltu kauppasopimus on käytössä EU:n ja Iso-Britannian välillä. Kauppasopimusten merkitys korostuu nyt entisestään geopoliittisesti epävarmoina aikoina vakauttajina ja avoimuutta lisäävinä työkaluina. Keskuskauppakamarin mukaan yritysten kannattaisi epävarmoina aikoina hyödyntää EU:n kauppasopimuksia uusia markkinoita etsiessä.