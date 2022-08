Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Inflaatio ei päästä pihdeistään, mutta helpotusta on luvassa

Inflaatio on kiristänyt kotitalouksien ja yritysten taloudellista tilannetta, eikä bensiinin hinnan alentuminen heinäkuussa tuonut helpotusta hintojen nousupaineisiin. Sähkön ja elintarvikkeiden hintojen rajun nousun myötä inflaatiota on lähes mahdotonta paeta. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan helpotusta pidemmän päälle on kuitenkin luvassa ja inflaation huippu on jo lähellä.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala.

Suomen inflaatiovauhti ei taittunut heinäkuussa bensiinin ja muiden polttonesteiden halventumisesta huolimatta. Kuluttajahinnat nousivat heinäkuussa 7,8, prosenttia suhteessa viime vuoteen. Myös kesäkuussa inflaatio oli 7,8 prosenttia, eli sama 2000-luvun perspektiivistä täysin poikkeuksellinen hintojen nousutahti jatkui läpi kesän ilman helpotusta. ”Odotuksissa oli, että bensan hinnan tuntuva alentuminen olisi tuonut heinäkuussa edes vähän helpotusta keskimääräiseen inflaatiovauhtiin. Näin ei käynyt, sillä erityisesti sähkön ja ruuan hintojen kallistuminen painoi vaakaa toiseen suuntaan. Hintojen laaja-alaiset nousupaineet eivät siis ole kadonneet minnekään, vaikka bensan hinnan kuukausittaiset muutokset tuovat heiluntaa molempiin suuntiin”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuukausitasolla hinnat nousivat 0,3 prosenttia kesäkuusta. Vaikka bensiini halpeni noin 10 prosenttia heinäkuussa, ei se auttanut kääntämään inflaation kokonaiskuvaa. Erityisesti sähkön ja elintarvikkeiden hinnat jatkoivat rajussa nousussa. Ruoka ja alkoholittomat juomat olivat heinäkuussa keskimäärin 12,4 prosenttia kalliimpia kuin viime vuonna. Sähkön hinta nousi viime vuodesta peräti 40 prosenttia ja kesäkuustakin 6 prosenttia. ”Ei ole oikein mahdollista pärjätä ilman sähköä ja ruokaa, eli inflaatiota on yhä vaikeampi paeta. Aikaisemmin hintojen nousu keskittyi pitkälti polttoaineisiin, jolloin saattoi olla mahdollista helpottaa tilannetta vähentämällä autoilua. Nyt sekään ei riitä”, Appelqvist sanoo



Appelqvistin mukaan pidemmän päälle helpotusta on kuitenkin luvassa. Suhdannetilanne on kansainvälisessä taloudessa viilentynyt viime viikkoina nopeasti, mikä tulee jatkossa poistamaan hintapaineita taloudesta. Raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet jo selvästi huipputasoiltaan, mikä pienentää yritysten kustannuspaineita. ”Tuotantokustannusten halpeneminen on hidas prosessi, eikä kannata odottaa, että inflaatio palaisi nopeasti viime vuosien lukemiin. Vaikka raaka-aineet ovat halventuneet ennätystasoilta, ovat lähes kaikki yritysten tuotantopanokset edelleen poikkeuksellisen kalliita, mikä pitää historiallisesti melko korkeaa inflaatiota yllä vielä ensi vuonnakin. Inflaation huippu on kuitenkin jo lähellä”, sanoo Appelqvist.

