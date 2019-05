Keskuskauppakamarin verouudistus - lisää työtä ja enemmän palkkaa

PK-yritykset saavat virtaa ulkopuolisista hallituksen jäsenistä – hallituspalkkiot ovat maltillisia 9.5.2019 07:00:00 EEST | Tiedote

Lähes puolet PK-yrityksistä tarvitsee hallitukseen lisäosaamista tulevaisuuden haasteiden kuten kasvun, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen vuoksi. Toisaalta yli 40 prosentilla PK-yrityksistä on hallituksessa vähintään yksi ulkopuolinen jäsen, ja heihin ollaan varsin tyytyväisiä. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50-249 työntekijän yrityksissä on keskimäärin 17 000 euroa ja jäsenen 6 500 euroa, jos hallituksessa on mukana ulkopuolisia jäseniä.