Keskustelu ”vappusatasesta” on ollut tervetullutta

TIEDOTUSVÄLINEILLE 21.5.2018. Eläkeläisköyhyys on yksi suurimpia ongelmia maassamme ja tämän ongelman korjaaminen olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten. Menneet vuodet ja puheet ovat osoittaneet, että köyhimpien asioihin ei voi tehdä parannuksia taloudellisen taantuman, mutta ei myöskään nousukauden aikana. Milloin sitten, kysyy Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

- Jo usean vuoden ajan olemme vaatineet maahamme toimenpideohjelmaa, jolla eläkeläisköyhyys saataisiin nujerrettua. Meitä on kuultu, muttei kuunneltu, kertoo EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

EKL on vaatinut, että pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi toteutettaisiin kansaneläkkeen reilu tasokorotus. Sitä kautta nousisi myös kansaneläkettä saavien määrä ja useampi pientä työeläkettä saava saisi helpotusta elämäänsä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi vappupuheessaan ”100 euroa nettona kuukaudessa useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin”. Eläkkeensaajien Keskusliitto pitää annettua lupausta pitkälti asettamiensa tavoitteiden mukaisena.

- Antti Rinteen esityksen jälkeen käyty keskustelu on ollut erittäin tervetullutta. Tuosta keskustelusta on kukin voinut poimia niitä tahoja, jotka ovat valmiita vähävaraisten eläkkeensaajiemme asemaa parantamaan. Sieltä on löytynyt myös ne tahot, joilla ei tähän halua juurikaan ole. Asia on mahdollista hoitaa, mikäli siihen löytyy poliittista tahtoa. Ken tahtoo, keksii keinot, ken ei tahdo, keksii selitykset, jatkaa Simo Paassilta.

Maan hallitus on koko kautensa ajan pysynyt uskollisena Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlalle. Se esitti ennen viime eduskuntavaaleja, tammikuussa 2015, juustohöylän ulottamista ongelmitta myös maksettaviin eläke-etuuksiin ja sosiaaliturvan indeksitarkistuksien jäädyttämistä koko kuluvaksi eduskuntavaalikaudeksi. Edellä mainitulla linjalla hallituksemme on tietään käynyt. Kun indeksijäädytys ei vuodelle 2017 olisi tuottanut tarpeeksi, niin indeksejä jopa leikattiin 0,85 prosenttia.

- Puheenjohtaja Rinne on ilmoittanut pitävänsä kiinni vappuna antamastaan lupauksesta. Odotamme konkreettisia esityksiä asian suhteen mahdollisimman pian. Tulemme seuraamaan asian kehittymistä tarkasti. Toivottavasti tähän löytyy nyt tahtoa myös muualta. Toimenpideohjelmasta eläkeläisköyhyyden nujertamiseksi on nyt saatava kirjaus ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen kirjoitettavaan hallitusohjelmaan, päättää puheenjohtaja Paassilta.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry