Kestävä kalastus vaatii harppausta yhteisen tietopohjan rakentamisessa

Professori Juha Karjalainen tuntee muikun ja muiden siikakalojen tilanteen hyvin - hän on seurannut näiden sisävesien tärkeiden kauppakalojen tilannetta pitkillä, 30-40-vuoden, aikasarjoilla eri puolella Suomea.

Tutkimuksia on tehty esimerkiksi Puulavedellä, Päijänteellä, Etelä-Konnevedellä, Keiteleellä, Puruvedellä, Paasivedellä, Onkamo-järvellä, Höytiäisessä ja Oulujärvellä.

Hän sanoo, että Suomessa kestävän sisävesi- ja rannikkokalastuksen tietopohja vaatisi huomattavaa vahvistamista. Kalavesiltä pitäisi saada nykyistä järjestelmällisempää tietoa saaliista, kalastuksen määrästä sekä käytetyistä pyydyksistä. Se antaisi perustan kalastuksen ohjaamiselle ja toki tukisi tieteellisiä tutkimuksiakin.

”Suomen niemi on aikanaan kivikaudella asutettu kalastukseen tukeutuen ja pitkäksi perinteeksi on muotoutunut kalavesien hyödyntäminen näppituntumalla vankkaan paikalliskokemukseen perustuen. Nyky-yhteiskunnan vaatimukset luonnonvarojen hyödyntämisen tietopohjasta ovat toisenlaiset. Myös sisävesikalastuksen perustaksi on saatava kaikkien osapuolten yhteisesti jakama ”tietopankki”, jolla voidaan osoittaa kalastuksen kestävyyttä. Enää ei riitä, että kalastuksen vain sanotaan olevan kestävää”, Karjalainen sanoo.

