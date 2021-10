Kestävällä matkailulla Pohjois-Karjalan biosfäärialue tunnetuksi

Pohjois-Karjalan biosfäärialueelle on luotu uusi strategia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisenä visiona on, että biosfäärialue on alueellisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen, sekä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edelläkävijä ja mallialue.

Pohjois-Karjalassa on paljon osaamista kestävästä elämäntavasta ja onkin tärkeää saada paikallisia toimijoita näkyviin. Strategian yhtenä tavoitteena on lisätä biosfäärialuetoiminnan tunnettuutta saamalla alueella kestävästi toimivat tahot mukaan ja ymmärtämään että heidän työnsä on biosfäärialuetoimintaa.

Kestävä matkailu on yksi strategian painopisteistä, sillä siihen kytkeytyy merkittävästi luontoa ja kulttuuria sekä ravintoa, eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiminta on paikallista, mutta vaikutukset ulottuvat maailmanlaajuisesti.

Yhteistyöllä ja verkostoilla vauhtia hankkeille

Hyvät kehitysideat syntyvät ja toteutetaan verkostoissa. Biosfäärialue on kehitystyökalu ja hyvä lisä esimerkiksi hankehakemuksiin.

"Biosfäärialue on yhteistyöalusta ja kansainvälinen verkosto, jossa voimme konkreettisesti toteuttaa omaa strategiaamme" kertoo Lasse Okkonen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Konkreettisena esimerkkinä viime vuonna päättyneessä SHAPE-hankkeessa luotiin uusia matkailuyhteyksiä ja -tuotteita Pohjois-Karjalan ja Skotlannin välillä.

Strategiaa varten kuultiin yhteistyötahoja yrittäjistä eri yhdistysten aktiiveihin ja kunnanjohtajista kansainvälisiin kumppaneihin. Biosfäärialuetoiminnan parhaiksi puoliksi nähtiin mahdollisuus verkostoitua ja saada vaikuttavuutta yhteistyöhön myös kansainvälisistä verkostoista. Maailman muilta biosfäärialueilta tulevia hyviä ideoita voidaan kokeilla myös Pohjois-Karjalassa.

"Biosfäärialuestatus kertoo kestävistä arvoista ja vastuullisuudesta. Meillä on täällä Pohjois-Karjalassa näin ainutlaatuinen UNESCO-listattu kohde. Olisi hyvä oppia olemaan siitä ylpeä!" biosfäärialuekoordinaattori Vilma Lehtovaara toivoo.

Mikä on biosfäärialue?

Biosfäärialuetoiminta on osa UNESCO:n Ihminen ja luonto -tiedeohjelmaa. Hieman tutummat UNESCO:n maailmanperintökohteet ja geoparkit tähtäävät suojeltujen kohteiden säilyttämiseen, kun taas biosfäärialuetoiminta on alueen kehittämistä niin, että etsitään keinoja toisaalta suojella luontoa, mutta myös harjoittaa elinkeinoja kestävästi – niin että niitä voidaan harjoittaa sukupolvesta toiseen.

Lisää perustietoa biosfäärialueesta löytyy kutsun liitteenä olevasta strategiasta. Toiminnasta voi myös lukea biosfäärialueen tiedotuslehti Kaarnasta.