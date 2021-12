Kevään ihanin täyttökirja on täällä - Supersuosittujen Mandimain ja Joona Hellmanin Kamukirja on kaverikirja ihan kaikille

Millä adjektiivilla läheisesi kutsuisivat sinua? Valitsisitko mieluummin uintireissun rannalle vai uima-altaalle? Supersuositut somevaikuttajat ja ystävykset Mandimai ja Joona Hellman ovat ideoineet yhdessä kaverikirjan, jossa kirjan omistaja oppii uutta niin kamuistaan, tutuistaan ja ystävistään kuin itsestäänkin. Siksi kirjan nimeenkin valikoitui ystävän tai kaverin sijaan juuri kamu: kamun määritelmä on kaksikon mielestä vapaampi, ja siksi se sopii kuvaamaan niin sukulaisia, luokkakavereita kuin mielikuvitusystäviäkin.

”Haluamme, että kuka tahansa tuntee kirjan omakseen, vaikka ei olisikaan montaa läheistä ystävää. Omassa lapsuudessamme kaverikirjat olivat usein myös lähinnä tyttöjen juttu, siksi Kamukirjan kohdalla haluamme alleviivata kuinka täyttökirjat ja omista kamuista muistojen kerääminen sopii ihan kaikille”, Mandimai ja Joona sanovat.

Kamukirja on täynnä yhteistä tekemistä kirjan omistajalle ja hänen kamuilleen. Vastailemalla kysymyksiin kamut oppivat toisistaan jotakin uutta, ja kirjan omistajaakin varten on tarkoitettu omat täyttösivut, joilla omaa kasvua ja kehitystä pääsee seuraamaan. Mandimai ja Joona toivovat, että kirja voisi auttaa sen täyttäjiä puhumaan myös sellaisista aiheista ja tunteista, jotka joskus tuntuvat vaikeilta. Samalla kirjassa on reilusti myös helpompia kysymyksiä, joihin kuka tahansa voi vastata ilman syvällisiä pohdintoja.

Salolainen Joona ja tamperelainen Mandimai tutustuivat somen kautta, ja ovat ensitapaamisestaan asti olleet läheiset ystävykset. Molemmat voivat kertoa toisilleen mitä tahansa, eikä pelkoa suorapuheisuutta seuraavasta loukkaantumisesta ole. Hurmaavalla kaksikolla on Instagramissa, Youtubessa ja Tiktokissa yhteensä satojatuhansia seuraajia.

Kamukirja on käsittely- ja arviointivapaa ilmestymispäivänään 7.1.2022.

