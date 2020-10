Kiekuva kukko ei sovi taloyhtiön pihaan – lemmikkien hankinnassa kannattaa huomioida asumismuoto

Lemmikkieläintä valitessa on tärkeää varmistaa, että eläin soveltuu tulevaan kotiinsa. Eläinten viikon merkeissä Kiinteistöliitto haluaa muistuttaa, että kyse ei ole ainoastaan eläimen viihtymisestä vaan asuinympäristön ja naapureiden huomioimisesta.

Vaikka lemmikkieläinten pitäminen on sallittua myös taloyhtiöissä, kaikenlaiset eläimet eivät sovi kaikenlaisiin asuntoihin tai taloyhtiöihin. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen on vastannut vuosien varrella useisiin lemmikkeihin liittyviin neuvontapuheluihin, joista osa on käsitellyt hyvinkin hankalia tilanteita.

“Eräs osakas oli ottanut kanoja kesämökilleen, eikä löytänyt niille talveksi paikkaa. Kanat päätyivät rivitalon pihalle, mutta kukon kiekuminen varhain aamulla ei miellyttänyt naapureita. Toisessa tapauksessa kerrostalohuoneistoon oli viety poni, joka ei suostunutkaan omin jaloin kävelemään portaita alas, ja taloyhtiö joutui kääntymään palokunnan puoleen”, Pynnönen muistelee.

Lakineuvontaan tulleissa puheluissa on kysytty apua myös rivitalon pihamaalle ilmestyneisiin ankanpoikasiin ja parvekkeella häiritsevästi juttelevaan papukaijaan.

”Näin hurjia tapauksia tulee onneksi vastaan vain harvoin. Yleisiä sen sijaan ovat koiria koskevat tilanteet. Koirien äänet, haukkuminen ja jätökset voivat saada naapurin raivon partaalle”, Pynnönen kertoo.

Lemmikin omistaja ei välttämättä ole lainkaan tietoinen siitä, että oma eläin aiheuttaa naapureille omistajan poissa ollessa häiriötä. Pynnönen suosittelee, että häiriötä kokeva on itse yhteydessä eläimen omistajaan ennen kuin ryhtyy esimerkiksi vaatimaan taloyhtiöltä kirjallista huomautusta tai varoitusta.

”Toisaalta lemmikit eivät ole kiellettyjä taloyhtiössäkään, ja pienet koirasta kuuluvat äänet ja haukahdukset ovat normaaliin elämään kuuluvia asioita, joita naapurit vain joutuvat sietämään.”

Koiraa hankkivan kannattaa kuitenkin huomioida, että koiraroduissa on eroja. Etenkin jos asuu heikosti äänieristetyssä kerrostalossa, haukkumisherkkä koira ei välttämättä ole viisain mahdollinen valinta.

”Koiran hankintaa harkitsevan on tärkeää miettiä, millainen koirarotu soveltuu esimerkiksi kerrostaloon ja myös omistajansa omaan elämäntyyliin”, Kristel Pynnönen sanoo.

Sopivan koirarodun valintaan on hyvä kysyä neuvoa asiantuntijoilta. Vinkkejä on saatavilla myös esimerkiksi Suomen Kennelliiton tekemästä koirarotutestistä.