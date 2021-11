Kielilähettiläsohjelma HUSille

HUSilla on ollut kielilähettilästoimintaa vuodesta 2007, jolloin HUS sai ensimmäisen kieliohjelmansa. HUSin arvot – kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus – muodostavat perustan uudelle kaksikielisyysohjelmalle, joka uudistettiin ja hyväksyttiin vuonna 2020.

HUS tuottaa erikoissairaanhoitopalveluja yli kahdelle miljoonalle ihmiselle, joista noin 130 000 puhuu ruotsia äidinkielenään. Suomen ja ruotsin kielen yhdenvertaisuudella on lakisääteinen perusta.

Kaksikielisyysohjelman yhtenä tavoitteena on alusta alkaen ollut muodostaa kielilähettiläsverkosto, jonka tehtävänä on edistää sen kielen asemaa, joka on vähemmistössä yksiköissä – ruotsia tai suomea. ”Tavoitteenamme on, että potilas päättää HUSin palveluissa käytettävän kielen ja tuntee olonsa turvalliseksi puhuessaan omaa äidinkieltään, suomea tai ruotsia. Kielilähettiläsverkostollamme on tässä tärkeä rooli”, kertoo hallintoylihoitaja Marja Renholm, joka toimii myös HUSin kieliohjausryhmän puheenjohtajana.

HUSissa on tällä hetkellä noin 120 kielilähettilästä. Kielilähettiläsohjelma sisältää konkreettisia toimia, joilla tuetaan kielilähettiläitä heidän työssään, lisätään tietoisuutta toiminnasta ja tehostetaan uusien kielilähettiläiden rekrytointia.

”HUSilla on ollut kielilähettiläitä lähes 15 vuotta. Organisaation kasvun myötä on syntynyt tarve nostaa kielilähettilästoiminta uudelle tasolle. Haluamme tehdä parhaamme tukeaksemme kielilähettiläitämme heidän tehtävässään samalla kun lisätään tietoisuutta hienosta toiminnastamme”, Marja Renholm lisää. Svenska veckan on jo vakiintunut tapahtuma HUSissa. Tänä vuonna fokus on kielilähettiläsohjelmassa ja henkilöstön rohkaisussa kielen käyttöön potilaskontaktissa. Viikon aikana henkilöstö saa mm. neuvoja ja vinkkejä ruotsin kielen parantamiseen ja sanastoja arjen tilanteiden varalle. Lounasravintoloissa on tarjolla suomenruotsalaisia ruokia ja uutuutena tänä vuonna on HUSin oma Svenska veckan-muffinssi.

Svenska veckan HUSilla järjestetään yhteistyössä Folktingetin kanssa.

