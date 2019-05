Kiertotaloudessa ansioitunut Robbes Lilla Trädgård Ab palkittiin Itä-Uudenmaan yrityspalkinnolla

Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan yrityspalkinnon on voittanut puutarha-alan yritys Robbes Lilla Trädgård Ab. Kilpailun teemana oli tänä vuonna kiertotalous menestyvässä yrityksessä. Voittanut yritys on uskaltanut tehdä aktiivisesti kiertotaloutta tukevia investointeja, joilla haetaan kasvua myös tulevaisuudessa.

- Tämän vuoden teema on tärkeä niin yritystaloudessa kuin koko yhteiskunnassamme. Robbes Lilla Trädgård Ab on satsannut voimakkaasti kiertotalouteen ja kehittänyt toimintaansa kestävän kehityksen mukaisin ratkaisuin. Robbes on valittu myös Sitran toimesta kiinnostavaksi yritykseksi kiertotalouden osalta, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön ja palkintolautakunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mauri Molander.

Robbes Lilla Trädgård Ab kehittää aktiivisesti kestävän kehityksen mukaisesti toimintaansa. Konkreettisina toimenpiteinä yritys on vaihtanut muun muassa kaikki muoviruukut 100 % kompostoituviin ruukkuihin. Lisäksi esimerkiksi kasvatuksen yhteydessä syntynyt jäte kompostoidaan kokonaisuudessaan ja käytetään uudelleen. Kasvihuoneet ja kasvualustat on suunniteltu täysin uusin ajatuksin energiaa säästäväksi. Robbes kehittää lisäksi Fjujitsun kanssa menetelmiä, joilla tuotannon tehokkuutta parannetaan ja tätä kautta käytettävän energian määrä pienenee. Käytettävä energia on 100 % uusiutuvaa.

- Robbes on omalla toiminnallaan osoittanut esimerkillisesti sen, kuinka yritysten tulevaisuuden kilpailukyvyn täytyy nojautua kestäviin ratkaisuihin. Myös kuluttajat painottavat entistä enemmän kestävää kehitystä omissa valinnoissaan, toteaa Molander.

Vuonna 2002 perustettu yritys viljelee salaatti-, yrtti- ja itulajiikkeita ruokakauppoihin ja ravintolakeittiöiden käyttöön.

Kilpailuun saivat osallistua kaikki yritykset, jolla on liiketoimintaa Itä-Uudellamaalla eli Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Myrskylässä, Porvoossa, Pukkilassa tai Sipoossa. Yritys voi olla myös valtakunnallinen toimija, jolla on liiketoimintaa Itä-Uudellamaalla. Perinteinen Itä-Uudenmaan yrityspalkinto jaettiin 21. kerran.



Lisätietoja:

Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön

ja Yrityspalkinto-lautakunnan puheenjohtaja Mauri Molander, mauri.molander.fi,

p. 010 256 3203