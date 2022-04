Kiinnitä huomiota moottoripyörän keväthuoltoon välttyäksesi yllättäviltä remonteilta – tavarantarkastaja voi arvioida moottoripyörän käyvän arvon

Keskuskauppakamari: Kiina punnitsee Venäjän hyökkäyssodan seurauksena taloudellisia riskejä - alkuperätodistuksissa iso pudotus 6.4.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Kiinan liiketoimintaympäristö on hankaloitunut ja politisoitunut sekä koronakriisin että kasvaneiden suurvaltajännitteiden myötä. Kauppakamarien asiakirjatilastoista selviää, että alkuperätodistusten määrä Kiinaan on vähentynyt merkittävästi ja pudonnut maaliskuussa 43 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021. Keskuskauppamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka varoittaa, että vaikka liiketoimintaympäristö on muutoksessa ja lännen ja Kiinan välinen yhteydenpito on entistä vähäisempää, Kiina-tietämys Suomessa ei saa heiketä.