Kiinteistölehti haastaa kaikki kesäkisaan bongaamaan jugendrakennusten ornamentteja

Isännöitsijä on kiinteistöalan monitaituri 31.5.2018 11:15:48 EEST | Tiedote

Isännöitsijän työ on vastuullista, vaativaa ja monipuolista asiantuntijatyötä, jolla on merkittävä rooli taloyhtiöiden johtamisessa ja talouden hoitamisessa. Isännöinnin käsikirja on tunnustettu alan oppikirja ja kattava hakuteos. Kirjan uudistettu painos, Isännöinnin käsikirja 2018 on juuri ilmestynyt. Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.