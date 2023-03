Kiinteistöliitolta apua ja ohjeistusta taloyhtiöiden toiminnantarkastajille

Vastavalitun toiminnantarkastajan kannattaa hyödyntää tehtävän hoitamiseen tarjolla oleva apu.

”Kiinteistöliiton verkkosivuilla on kaikkien kiinnostuneiden käyttöön tarkoitettu toiminnantarkastajan ohje. Lisäksi neuvomme jäsentaloyhtiöiden toiminnantarkastajia puhelimitse, ja jäsensivuiltamme löytyy myös toiminnantarkastajille tarkoitettu verkkokurssi”, Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen kertoo.

Toiminnantarkastuksen aikataulu kannattaa sopia isännöitsijän kanssa jo hyvissä ajoin ja tutustua sitä ennen tilikauden tapahtumiin pöytäkirjojen sekä omien havaintojen avulla.

Toiminnantarkastaja ei voi olla taloyhtiön hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajaksi voidaan valita lähes kuka tahansa, joka ei ole mukana taloyhtiön hallinnossa.

Taloyhtiöön voidaan lähtökohtaisesti valita toiminnantarkastaja tilintarkastajan sijaan, jos yhtiössä on alle 30 osakashallinnassa olevaa tilaa eikä vuoden 2010 kesäkuun jälkeen päivitetty yhtiöjärjestys vaadi tilintarkastajan valintaa. Toiminnantarkastaja voidaan valita taloyhtiöön myös tilintarkastajan lisäksi. Jokaisessa taloyhtiössä tulisi suorittaa vähintään toiminnantarkastus.

”Toiminnantarkastajaksi kannattaa ryhtyä rohkeasti, vaikka ei olisi entuudestaan perehtynyt taloyhtiön asioihin. Tärkeintä on oma kiinnostus asiaan. Nykyään toiminnantarkastuksen voi usein hoitaa lähes kokonaan sähköisesti”, Juho Järvinen sanoo.

Toimintakertomus kannattaa lukea huolella

Taloyhtiön toimintakertomus on toiminnantarkastajalle tärkeä dokumentti. Sitä lukiessa on hyvä varmistaa, ettei toimintakertomuksesta löydy ristiriitaisuuksia taloyhtiön muiden asiakirjojen, kuten tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjan kanssa. Toiminnantarkastajan kannattaa myös varmistaa, että taloyhtiön kaupparekisteriote on ajan tasalla, eli sieltä löytyvät taloyhtiön nykyisten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.