Kiinteistöliitto kannattaa lakiehdotusta taloyhtiöiden etäkokouksista

Korona-aika on osoittanut, että taloyhtiöiden valmiudet etäyhteyksien järjestämiseen vaihtelevat kovasti. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn perusteella varsinkin pääkaupunkiseudulla taloyhtiöillä on hyvät valmiudet tarjota osakkaille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyksin. Muualla maassa tilanne on kuitenkin pääkaupunkiseutua heikompi.

Oikeusministeriö ehdottaa myös etäosallistumisoikeutta vahvistavaa muutosta, joka koskisi isoja eli vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöitä. Näissä yhtiöissä olisi etäosallistumisoikeutta tarjottava, jos yhtiössä on ehdotettu etäosallistumisen mahdollistavaa yhtiöjärjestyksen muutosta, ja tätä muutosta on kannattanut kolme osakasta.

”Jos taloyhtiöllä on valmiudet etäosallistumisen mahdollistamiseen, yhtiön kannattaa tarjota sitä kaiken kokoisissa yhtiöissä vaihtoehdoksi osakkaille”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Yhtiökokouksen kutsussa olisi aina kerrottava etäosallistumismahdollisuudesta ja sen teknisistä edellytyksistä. Osakkailla pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa taloyhtiölle etukäteen, jos he haluavat osallistua kokoukseen etänä, ja ennakkoilmoittautuminen voitaisiin tehdä sitovaksi. Sitova ilmoittautuminen helpottaisi kokouksen järjestelyjä.

Kiinteistöliiton mielestä lakiin kannattaa kirjata, ettei etäosallistumista voisi enää kieltää taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Myös mahdollisuus perinteiseen osallistumiseen turvattava

Koska osakkaiden mahdollisuudet etäosallistumiseen vaihtelevat suuresti, Kiinteistöliitto pitää tärkeänä, että myös mahdollisuudet perinteiseen osallistumiseen turvataan taloyhtiöissä, jotka jatkossa pitävät yhtiökokouksensa pelkästään etäyhteyksin. Kiinteistöliitto ehdottaa, että taloyhtiön tulisi järjestää yhtiökokoukselle myös fyysinen osallistumispaikka, jos sitä vaatii osakas tai osakkaat, jotka edustavat yhtä kymmenesosaa taloyhtiön osakkeista.

Etäkokoukset lisänneet yhtiökokousten osallistujamääriä

Kiinteistöliitossa on huomattu, että korona-aikana yleistynyt tapa tarjota etäosallistumista vaihtoehdoksi on lisännyt yhtiökokousten osallistujamäärää.

”Tämä on erittäin myönteistä kehitystä, ja sen vuoksi toivomme, etäosallistumista edistetään taloyhtiöissä edelleen”, Pynnönen sanoo.

Kiinteistöliitto jätti etäkokouksia koskevaan lakiehdotukseen liittyvän lausuntonsa oikeusministeriölle 3.1.2022. Lausunto on luettavissa Kiinteistöliiton verkkosivuilta siinä muodossa kuin se on toimitettu ministeriön lausuntopalveluun.