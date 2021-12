Kiinteistöliitto Uusimaan uudeksi puheenjohtajaksi valittu DI Martti Suomela

-Olen ollut mukana Uusimaan hallituksessa vuodesta 2015 ja päässyt seuraamaan yhdistyksen toimintaa monesta näkökulmasta. Tulen osaltani huolehtimaan siitä, että vuosikokouksen tahtotilaa noudatetaan ja asioita viedään eteenpäin kohteliaan suoraviivaisesti, toteaa Martti Suomela.

-Jäsenkuntamme koostuu pääosin asunto-osakeyhtiöistä, joten edunvalvontamme tulee palvella niitä. Tärkeimmät painopisteet määrittelemme hallituksessa yhdessä, mutta uskoisin listalta lähivuosille löytyvän asioita, jotka liittyvät isännöintiin, kustannuksiin (erityisesti kaukolämpö ja kiinteistöverot), digitalisaatioon (tiedonhallinta ja sen hyödyntäminen) sekä korjausrakentamiseen, Suomela jatkaa.

Kiinteistöliitto Uusimaa on alueellinen ja puolueeton taloyhtiöiden yhdistys, joka palvelee monipuolisesti yli 12.000 jäsenyhtiötään Uudenmaan alueella. Yhdistys on toiminut kiinteistönomistajien asialla jo vuodesta 1933 ja se on valtakunnallisen Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys.