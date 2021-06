Kiinteistömaailma on ostanut Baltian maissa toimivan Ober-Hausin Realia Group -konsernilta

Jaa

Realia Group -konserni on myynyt kiinteistönvälityspalveluja kaikissa Baltian maissa tarjoavan Ober-Haus A/S -yhtiön Kiinteistömaailma Oy:lle ja yhtiön toimivalle johdolle. Ober-Haus on ollut Realia Group -konsernin omistuksessa vuodesta 2007, ja sen toimitusjohtajana on koko omistuksen ajan toiminut Tarmo Kase. Kase ja muu Ober-Hausin johto jatkaa tehtävissään omistajavaihdoksen jälkeenkin.

”Yrityskauppa on osa Realian Nordic-strategiaa, jonka tavoitteena on Suomen vahvaa markkina-asemaa hyödyntäen keskittyä laajentumiseen Pohjoismaissa. Olen iloinen, että löysimme Ober-Hausille hyvät uudet omistajat, jotka vievät yhtiötä eteenpäin. Haluan samalla kiittää Ober-Hausin toimitusjohtajaa Tarmo Kasea yrityksen pitkäjänteisestä kehittämisestä”, Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Kari Virta sanoo.

”Kiinteistömaailma haluaa kasvaa myös kansainvälisesti. Ober-Haus on merkittävä toimija Baltian alueella, ja sitä on kehitetty edellisen omistajan toimesta määrätietoisesti. Se on tietojohdetun kiinteistönvälityksen ja kiinteistöjen arviointipalvelujen arvostettuna osaajana luonteva lisä Kiinteistömaailma-perheeseen, jatkaen entisellä brändillään toiminta-alueellaan”, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Lisätiedot:

Kari Virta, toimitusjohtaja, Realia Group -konserni, puh +358 40 751 1853

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. +358 400 998800

Tarmo Kase, toimitusjohtaja, Ober-Haus A/S, puh. +372 501 2629





Ober-Haus A/S toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhtiöllä on 27 toimistoa Baltian maissa, ja sen palveluksessa on 280 työntekijää.



Realia Group on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia palveluita ja ratkaisuja asumisen ja toimitilasektorin kiinteistöpalveluissa. Realia Group -konserniin kuuluvat Suomessa Realia Isännöinti, Realia Management, Huoneistokeskus ja Huom! Huoneistomarkkinointi sekä Ruotsin toiminnoista Hestia. Realia Group -konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 800 asiantuntijaa, ja konsernin liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa.



Kiinteistömaailma on Suomen suurin kiinteistönvälittäjä. Ketjun noin sadassa yrittäjävetoisessa asuntomyymässä asunto- ja kiinteistökaupan palveluja tarjoaa yli 600 asiantuntijaa. Ketjun liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa.