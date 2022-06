Kiinteistömaailmalla reilun tuhannen kaupan toukokuu

Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma teki toukokuussa 2022 yhteensä 1014 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa. Määrä kasvoi selvästi huhtikuun kauppamäärästä (tasan 900 kauppaa), mutta Ukrainan sodan vaikutus ja arjen kustannusten nousupaineet näkyvät edelleen noin 10 prosenttia keskimääräistä toukokuuta pienempänä kauppa-aktiivisuutena.



Kiinteistömaailman asuntomyymälät tekivät juuri päättyneessä toukokuussa 973 käytettyjen ja 41 uusien asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa, yhteensä siis 1014 kauppaa.



”Yli tuhanteen noussut kauppamäärä kertoo, että asuntokauppaa tehdään yllättävänkin vilkkaasti, lähes normaalikevään tapaan. Ukrainan sodan ja arjen kulujen nousupaineiden vaikutus näyttävät leikkaavan tällä hetkellä noin 10 prosenttia kaupoista ja siirtävän ne myöhäisempään aikaan”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Kymmenen viime vuoden toukokuiden asuntokauppojen keskiarvo Kiinteistömaailmassa on noin 1100 kauppaa. Viime vuoden toukokuu teki ennätysloikan ylöspäin: silloin kauppoja tehtiin korona-ajan kasvaneissa tilantarpeissa peräti 1274 kappaletta.



”Myynnissä olevien kohteiden valikoima on tammikuun lopusta alkaen kasvanut, mikä on todella hyvä asia, mutta edelleen kysytyimmän asuntotyypin eli uusien perheasuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, ja kauppoja tehdään nopeasti. Yksiöissä ja kaksioissa puolestaan ostajille on paikoin hyvinkin tarjontaa”, Kyhälä sanoo.

