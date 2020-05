Kiinteistömaailman Pulssi 14.5.: Kiinteistömaailma – asuntokaupan kannattelija poikkeusoloissa

Käytettyjen asuntojen kauppa supistui Suomessa reilun kolmanneksen huhtikuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, kertovat tänään julkaistut Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tiedot. Myös Kiinteistömaailmassa kauppamäärä pieneni, mutta selkeästi muuta kiinteistönvälitysalaa vähemmän: onnistuimme auttamaan asiakkaitamme kodinvaihdossa lähes 80% siitä kauppamäärästä, minkä teimme vuosi sitten samalla ajanjaksolla.

”Etäpalveluja eli digikotikäyntejä, live-esittelyjä ja sähköisiä allekirjoituksia sekä Tarjouskauppaa hyödyntämällä pystyimme pitämään kaupanteon yllä myös näissä oloissa. Osa asiakkaista halusi tai joutui lykkäämään päätöksentekoa, mutta luvut kertovat, että heitä kuitenkin oli yllättävänkin pieni osa kokonaisuudesta”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Peräti Kiinteistömaailman 25 ketjuyritystä onnistui ylittämään viime vuoden huhtikuun myynnin, mikä on merkittävä ponnistus kiistatta poikkeuksellisissa oloissa.



”Ilahduttavasti näitä asuntomyymälöitämme löytyy eri puolilta Suomea ja erityyppisistä markkinoista: Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta, Valkeakoskelta, Kuopiosta, Varkaudesta, Ylivieskasta, Porvoosta, Nurmeksesta, Imatralta, Sotkamosta, Mikkelistä, Riihimäeltä, Vihdistä ja Inarista. Ihmisillä on tarve päästä asuntoasioissaan eteenpäin myös näinä aikoina; meille on tärkeä etsiä ja löytää keinot, joilla voimme näissä tilanteissa palvella”, toteaa Kyhälä.