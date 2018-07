Kiinteistönvälittäjät nostivat hintojaan - välitysliikkeistä 3% edelleen vailla pätevyyttä

Omakotitalokaupan sesonki ja lainaehtojen tiukennukset näkyvät nyt kiinteistönvälityksen hinnoittelussa. Samaan aikaan välittäjäkunta on viime vuotta kouluttautuneempaa, mutta silti kaikille toimistoille ei löydy riittävästi päteviä työntekijöitä.

Kiinteistöjen ammattivälityksen keskiarvopalkkio nousi Suomessa vuoden toisella neljänneksellä 0,04 prosenttiyksikköä. Merkittävintä korotusta kuluttajahintoihin syntyi Jyväskylässä, jossa paikalliset välitysliikkeet pyysivät kesäkuun lopussa esim. omakotitalokiinteistön välityksestä keskimäärin 4,45% sis. alv 24%.

Asunto-osakkeiden välityksen koko maan keskiarvo nousi tarkastelujaksolla vastaavasti 0,02 prosenttiyksikköä. Eniten listahinnat kipusivat Joensuussa, jossa kasvua kertyi 0,09 prosenttiyksikköä. Joensuun keskiarvopalkkio on kuitenkin edelleen maltillinen 3,69% verrattuna Porin vastaavaan 4,44% kerrostalohuoneiston myynnistä.

Taustaa: Lain hintamerkintäasetuksen mukaan välitysliikkeiden on ilmoitettava palveluilleen hinta verkkosivuillaan ja välitystoimipisteissään. Aikaisemmin myös lehti-ilmoituksissa tuli olla välityspalkkio merkittynä, mutta tämä vaatimus on sittemmin poistunut.

Kiinteistönvälitysalan myyntiä tekevien toimihenkilöiden suhteellinen ammattipätevyys on juuri nyt 1% korkeampi, kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Välitysalan henkilöstöstä 71%:lla on tällä hetkellä välittäjäkoe suoritettuna. Välitysliikkeistä n. 3% ei kuitenkaan edelleenkään täytä lain asettamaa pätevyysvaatimusta.

Suurista kaupungeista Joensuussa oli kesäkuun lopussa suhteessa eniten laillistettuja kiinteistönvälittäjiä. Kaupungin välittäjien kokonaismäärästä 82%:lla on tutkinto suoritettuna. Heikoin pätevyystaso on Vantaalla, jossa vastaava luku on 61%. Espoossa sen sijaan toimii suhteessa eniten sellaisia välitysliikkeitä, joilla lain vaatima pätevyystaso ei tällä hetkellä ole riittävällä tasolla.

Taustaa: Välitysliikelaki on vuodesta 2016 vaatinut välitysliikkeiltä, että niiden jokaisessa toimipisteessä myyntiä tekevistä toimihenkilöistä vähintään puolella on oltava LKV- kokeessa suoritettu ammattipätevyys.

Lain pätevyysvaatimusten noudattamatta jättäminen johtaa välitystoimintaa valvovan paikallisen Aluehallintoviraston välitysliikkeelle antamaan varoitukseen, määräaikaiseen toimiluvan menettämiseen tai välitysliikerekisteristä poistamiseen. Lain voimaan astuttua Aluehallintovirasto on myös suorittanut edellä mainittuja toimenpiteitä.

Asunto-osakkeilla ja kiinteistöillä on ammattimaisessa kiinteistönvälityksessä yleisen käytännön mukaan erikseen omat prosenttinsa. Karkea jako on, että asunto-osakkeita ovat tavanomaisimmin kerrostaloasunnot, rivitalot ja paritalot. Omakotitalot, tilat ja tontit ovat normaalisti kiinteistöjä.

Asuntojenmyynti.fi ei vertaile vapaa-ajan asuntojen välityspalkkioita ja siten julkistuksessa ei ole kyse vapaa-ajan asuntojen välityshinnoista.

Mikäli hinnan kehitys on ollut miinusmerkkistä tarkoittaa tämä, että tarkastelujaksolla hinnat ovat laskeneet ja päinvastoin.

Nolla tai viiva taulukossa hintakehitystä mittaavan luvun kohdalla tarkoittaa, etteivät kyseisen kaupungin listahinnat ole kehittyneet tarkastelujaksolla suuntaan tai toiseen.

Tiedotteessa ja palvelun verkkosivuilla esitetyt hintatiedot perustuvat Effortia Oy:n tarjoamaan kuluttajille maksuttomaan kiinteistönvälityksen välityspalkkiovertailuun Asuntojenmyynti.fi:hin.

Palvelu seuraa aluehallintovirastojen valvomien laillistettujen kiinteistönvälitysyritysten lain hintamerkintäasetuksen mukaan julkaisemia kiinteistönvälityksen listahintoja sekä LKV- pätevyystasoja.

Palvelusta on löydettävissä ajantasaisesti asunto-osakkeiden ja kiinteistönvälityksen arvonlisäverolliset välityspalkkioprosentit, minipalkkiot, perus- ja mahdolliset asiakirjakulut.

Hintajulkistuksen koko maan keskiarvoon vaikuttivat kaikkiaan 169 paikkakuntaa ja niissä prosenttiperusteiset hintansa ilmoittavat, syntyvät, toimivat ja lakkaavat välitysyritykset.

Pätevyysjulkistuksessa huomioitiin yhteensä 4806 suomalaisen asunnonvälitysalalla toimivan myyntineuvottelijan pätevyystasot.

