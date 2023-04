Kiitotie 2:n remontti vaikuttaa Helsinki-Vantaalle laskeutuvien lentokoneiden suuntiin

‒Kiitotiehen kohdistuu valtava kuormitus, ja sen rakenteiden on oltava ensiluokkaiset. Jatkuvat tarkastukset ja säännölliset peruskorjaukset varmistavat turvallisen ja täsmällisen lentoliikenteen, Helsinki-Vantaan lentoaseman asemataso- ja kiitotietoiminnasta vastaava johtaja Jani Elasmaa Finaviasta sanoo.

Helsinki-Vantaan kiitotie 2:n peruskorjaus on kaksivuotinen hanke. Kesän 2023 remontti keskittyy kiitotie 2:n (15/33) eli poikittaiskiitotien pohjoispäädyn uudelleen päällystykseen. Samalla uusitaan hulevesiviemäröintiä ja kiitotien alla olevia sähköjärjestelmiä.

Huhtikuussa lentoasemalla tehdään valmistelevia töitä, eikä kiitotie 2:sta käytetä laskeutumisiin kello 7–17. Kiitotien puolella remontti alkaa 2. toukokuuta ja päättyy 15. syyskuuta. Finavia investoi peruskorjaukseen yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa.

Korjaustöiden aikana kiitotie 2:lle ei voi laskeutua, joten lentokoneiden laskeutumissuunnat poikkeavat normaalista. Touko-syyskuussa laskeutumiset Nurmijärven suunnasta vähenevät ja samaan aikaan Koillis-Vantaan ja Keravan suunnasta laskeudutaan Helsinki-Vantaalle tavanomaista useammin, mikä vaikuttaa lentomelun suuntautumiseen remontin aikana.

Potkurikoneet tekevät normaalisti lentoonlähtöjä kiitotie 2:lta Tikkurilan suuntaan.

Kiitotie 2:n remontti ei vaikuta Helsinki-Vantaan matkustajaliikenteen sujuvuuteen. Lentoaseman kaksi muuta kiitotietä ovat käytössä koko remontin ajan ja varmistavat lentokapasiteetin riittävyyden.

Työt jatkuvat kesällä 2024, jolloin Finavia uusii kiitotien eteläpäädyn sekä navigaatio- ja lennonvarmistuslaitteita. Kiitotien muut osat on remontoitu jo aiempina vuosina.

−Kiitotie 2:n peruskorjaus on tärkeä osa Helsinki-Vantaan infrastruktuurin elinkaarihallintaa. Samalla voimme toteuttaa ympäristötyömme tavoitteita, sillä hulevesiviemäröinnin parantaminen auttaa meitä myös liukkaudentoriunta-aineita sisältävien kiitotievesien hallinnassa, Jani Elasmaa sanoo.

Finavia otti jo maaliskuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella käyttöön maan alle rakennetun kosteikon, jonne ohjataan kiitoteiden ja asematasojen hulevesiä. Finavian rakennuttama maanalainen kosteikko on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan. Kosteikko parantaa veden laatua ja tasaa veden virtaamia luontoon.

Miksi kiitotie 2 on myös kiitotie 15/33?

Lentoasemien kiitotiet saavat nimensä kompassisuuntien mukaan. Käytäntö on maailmanlaajuinen.

Helsinki-Vantaan kiitotie 2:n kompassisuunta on 150 astetta, joten sen tunnusluku on 15. Koska kiitotietä voidaan käyttää molempiin suuntiin, toinen suunta on 180 astetta suurempi. Näin kiitotien 2:n toiseksi tunnusluvuksi lasketaan 15 + 18 = 33. Helsinki-Vantaan kiitotie 2:n numerointitunnus on yhdistelmä molemmista luvuista eli 15/33.

Kiitotie 2 puolestaan ilmaisee valmistumisjärjestyksen. Kiitotie 1 on avattu vuonna 1952. Kiitotie 2 vuonna 1956 ja kiitotie 3 vuonna 2002.

