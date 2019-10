Kipeä koira on etäeläinlääkärin tyypillisin asiakas Suomessa – Ruotsissa etänä hoidetaan yhä enemmän myös kissoja ja hevosia

Etäeläinlääkinnän suosio kasvaa, eikä ihme: etäeläinlääkäri on helposti tavoitettavissa älypuhelimen tai tabletin välityksellä, ja vastaantto on muutenkin hyvin auki. Lisäksi kotioloissa eläin on usein klinikkakäyntiä rauhallisempi. Ifin tilastojen mukaan Suomessa etäeläinlääkärin asiakkaista yli 90 prosenttia on koiria. Ruotsissa etäeläinlääkäri hoitaa koirien lisäksi yhä enemmän myös kissoja ja hevosia.

Digitaalisuus tekee tuloaan myös eläinlääkäripalveluihin. Ifin tilastojen mukaan etäeläinlääkärin tyypillisin asiakas on kipeä koira: ne muodostavat yli 90 prosenttia etäeläinlääkärin asiakaskunnasta Suomessa. –Koirien etäeläinlääkärikäynnin syinä ovat tilastomme mukaan erityisesti ongelmat ihossa, silmissä, suolistossa tai vatsassa. Etäpalvelusta saa nopeasti ensiavun myös esimerkiksi jos koira on saanut tassuhaavan metsälenkillä tai syönyt suklaapatukan. Etäeläinlääkäri on ylipäätään turvallinen ja luotettava ensikontakti eläimen omistajalle silloin, kun koiran tai muun eläimen hyvinvointi huolestuttaa, Ifin eläinlääkäri Heidi Elomaa sanoo. Etäeläinlääkäriltä saa aina puolueettoman arvion eläimen tilanteesta, kotihoito-ohjeet sekä tarvittaessa lähetteen jatkohoitoon. 65 % etäeläinlääkärille tuoduista tapauksista ratkaistaan videopuhelun aikana If toi etäpalvelut eläinvakuutusasiakkailleen ensimmäisenä Suomeen keväällä 2018. Suomessa etäeläinlääkäripalveluja tarjoaa kolme tahoa. Ifin yhteystyökumppanina ja palveluntarjoajana toimii FirstVet. Yhteys FirstVetin eläinlääkäriin otetaan videopuheluna tabletilla tai älypuhelimella. – Etäeläinlääkäripalvelumme on saanut sitä käyttäneiltä asiakkailtamme erittäin lämpimän vastaanoton. Etäeläinlääkäri toimii mainiosti myös lomareissulla tai esimerkiksi veneellä ollessa, kun päivystävä eläinlääkäri voi olla pitkänkin matkan päässä. Lisäksi eläin on kotioloissa klinikkakäyntiä rauhallisempi, mikä helpottaa todellisen arvion tekemistä tilanteesta. Videokuvasta eläinlääkäri näkee, millaisesta ongelmasta on kyse ja minkälainen eläimen yleinen olemus on, Elomaa sanoo. Ifin tilastojen mukaan merkittävä osa, 65 prosenttia, kaikista etäeläinlääkärille tuoduista tapauksista ratkaistaan saman videopuhelun aikana. –Klinikalle ohjataan nykyisin etäeläinlääkärikonsultaation jälkeen vajaa kolmannes kaikista eläinasiakkaista. Osaa kehotetaan hakeutumaan välittömästi hoitoon ja toisia vasta sitten, jos tilanne ei parane etäeläinlääkärin antamilla kotihoito-ohjeilla, Elomaa kertoo. Ruotsi on etäeläinlääkinnän ykkösmaa If tarjoaa eläinvakuutusasiakkailleen FirstVetin etälääkintäpalveluja myös muissa Pohjoismaissa. Erityisesti Ruotsi on etäeläinlääkinnän käytössä Suomea edellä. – Ruotsissa etälääkintää käytetään useammin ja asiakkaina on koirien lisäksi kasvavassa määrin myös esimerkiksi kissoja ja hevosia. Kissoja etäeläinlääkärin asiakkaista on jo vajaa kolmannes. Hevostenkin hoitoon etälääkäri on erinomainen: hevostahan on ison kokonsa vuoksi vaikeampi viedä fyysisesti eläinlääkärille, mutta FirstVetin videokuva antaa eläinlääkärille hyvän kuvan ongelmasta ja sen laajuudesta. Esimerkiksi haavakonsultaatiot hevosilla toimivat etänä erinomaisesti, Elomaa sanoo. Etäeläinlääkäritoiminta on ainutlaatuinen Pohjoismainen harvinaisuus. –Muualla maailmassa etäeläinlääkäritoimintaa ei ole, Elomaa sanoo.

