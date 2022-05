Kirjailija Timo Parvela ja Tammi lahjoittavat Ukrainasta saapuneille pakolaislapsille ukrainaksi käännetyt Ella-kirjat

”Kun lasta ympäröivä todellisuus tuntuu pelottavalta, hän tarvitsee turvapaikan. Tarinat suojaavat lasta. Jokaisella lapsella pitäisikin olla ympärillään saduista ja kertomuksista muurattu linna. Meidän aikuisten tehtävä on auttaa sen rakentamisessa”, sanoo kirjailija Timo Parvela.

Kirjan ukrainalaisen laitoksen kustantaja Vasily Fediienko on Parvelan eleestä liikuttunut. ”Tämä perin kiintoisa ja fiksu kirja auttaa ukrainalaislapsia tutustumaan lasten elämään Suomessa. Onhan tärkeää tuntea ja ymmärtää ystäviään, tuntea olevansa osa suurta ja hyväntahtoista eurooppalaista perhettä. Kiitämme kaikkia, jotka ovat tehneet tämän kirjan, ja heitä, jotka antavat turvapaikan Ukrainan naisille ja lapsille ja huolehtivat heistä. Me ukrainalaiset osaamme olla kiitollisia ja arvostaa ystävyyttä”, Fediienko kommentoi Ukrainasta käsin. School Book -kustantamo on kääntänyt ja julkaissut Ella ja kaverit -sarjaa vuodesta 2016 lähtien. Sarjan on kääntänyt ukrainaksi T. Vakulenko ja kuvittanut Natalija Haida.

Ukraina-keskusten kautta kirjat päätyvät lapsille ympäri Suomen. Kirja on kuin lämmin tervetulotoivotus, joka tutustuttaa hauskalla tavalla suomalaiseen koulumaailmaan ja arkeen lapsen omalla kielellä.

”Äidinkieli merkitsee ukrainalaisille erittäin paljon, kuten varmasti kaikille muillekin ihmisille maailmassa. Minulle on todella tärkeää saada lukea lapselleni ukrainankielisiä kirjoja. Autamme lapsiamme opiskelussa lukemalla paljon yhdessä heidän kanssaan. Kirjallisuuden avulla he oppivat äidinkielensä ja oppivat tuntemaan kulttuurinsa. Kielemme on laulava ja melodinen, se on meille hyvin rakas. Se ei anna meidän unohtaa keitä me olemme. Olisi mahtavaa saada lukea myös Suomessa ukrainankielisiä tietokirjoja, satuja ja kaikenlaisia tarinoita. Varsinkin suomalaisten kirjailijoiden teoksia olisi ihanaa päästä lukemaan”, sanoo Tampereen Ukraina-keskuksessa haastateltu Natalija, 46.

Rakastettua Ella ja kaverit -sarjaa on julkaistu vuodesta 1995. Tuorein osa, Ella ja kaverit kansankynttilöinä, ilmestyi helmikuussa. Suomessa ja maailmalla valtavan suosittua sarjaa on käännetty 25 kielelle.