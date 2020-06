Kirjastosta kotimaisia aikakauslehtiä omalle laitteelle

Vaasan kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkailleen uuden etäkäyttöisen palvelun, jonka kautta voi lukea kotimaisia aikakauslehtiä 2.6. alkaen vaikka kotisohvalla, mökillä tai rannalla.

Vaasan kaupunginkirjaston hankkiman eMagz Remote-palvelun avulla voi nyt myös kirjaston ulkopuolella lukea valikoimassa olevia suomenkielisiä aikakauslehtiä.

Palvelun kautta luettavia aikakauslehtiä on yksitoista: Antiikki ja taide, Et-lehti, Demi, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Me Naiset, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tuulilasi, Unelmien Talo & Koti.



–E-lehtien suosio on kasvanut huimasti ja vallitsevat poikkeusolot ovat ohjanneet asiakkaita sähköisten lehtien ja -kirjojen käyttäjiksi, kertoo palvelupäällikkö Marja Mikola.



Palvelu toimii kaikilla tyypillisillä päätelaitteilla ja selaimilla osoitteessa https://vaasa.emagz.fi. Palveluun kirjaudutaan kirjaston ulkopuolella oman kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla.



Lähes kymmenessä suomalaisessa käyttäjäkirjastossa käytössä olevan palvelun on lanseerannut LM Tietopalvelut vuonna 2019.



Myös Press Reader-palvelusta löytyy luettavaa

Muita lehtiä voi lukea etänä kirjaston valikoimasta löytyvällä PressReader-palvelulla, jossa on sanoma- ja aikakauslehtiä eri puolilta maailmaa. Palvelussa on luettavissa mm. Hufvudstadsbladet ja Svenska Dagbladet.

Palveluun pääsee kirjautumalla ensin verkkokirjastoon ja sen jälkeen valitsemalla PressReader -linkki.