Kohtuuhintaista ja ihmislähtöistä asumista ja lainsäädäntöä

- Omakotiliiton tulevina vaikuttamistavoitteina on asumiskustannusten merkittävä alentaminen, pientaloasumisen edistäminen ja vaikuttaminen siihen, että sääntely on kohtuullista ja kannustavaa, linjaa Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors.

Vuonna 1947 perustettu Omakotiliitto on alansa ainoa valtakunnallinen pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvontajärjestö Suomessa. Pitkäjänteistä vaikuttamistyötä pientaloasumisen puolesta jatketaan myös tulevalla vaalikaudella.



Kohtuulliset asumiskustannukset



Asumiskustannuksia on tarkasteltavana laajana kokonaisuutena. Nousupaineita on monesta suunnasta. Tärkeimpänä asiana on saada kotitalouksien sähkö- ja lämmitysenergiakustannukset laskemaan kohtuuhintaiseksi.

Ensi eduskuntakaudella on odotettavissa merkittäviä lakiuudistuksia, kuten kiinteistöverouudistuksen jatkovalmistelu. Hallitusohjelmaan tulee kirjata, että kiinteistövero ei saa olla kohtuuton kenenkään kannalta.

Omakotiliitto vaatii, että sähkön hinnoittelumalli tulee uudistaa ja kohtuuttomat sähkönsiirron voitot kitketään pois.



Pientaloasumisen edistäminen



Suomessa noin kolme neljästä ihmisestä haluaisi asua omakotitalossa, mutta tämä ei näy mitenkään valtion asuntopolitiikassa. Tällä hetkellä vajaa kolmannes asuntotuotannosta on pientaloja.

- Asumisen tarpeet ja toiveet eivät ole lähelläkään toisiaan, toteaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander. Pientaloasumista voidaan edistää muun muassa päivittämällä MAL-sopimuksiin laadullisia tekijöitä pelkkien kerrosneliömetrien sijaan ja monipuolistamalla rakennuskantaa. Asuntoja tulisi rakentaa ihmisten eri elämäntilanteisiin ja ikävaiheisiin huomioiden liikkumisen ja työnteon muutokset yhteiskunnassa.

Omakotiliitto esittää asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjauksena pientaloasumisen edistämisen. Tähän on hyvät lainsäädännöllisetkin perusteet, sillä asuminen on ihmisille perustarve. Perustuslain 19 § mukaan jokaisella on oikeus asuntoon ja julkisen vallan tulee tukea asumisen omatoimista järjestämistä.



Kohtuullinen ja kannustava sääntely



Asumista koskee Suomessa noin 75 eri lakia. Sääntelyn tulisi olla lähtökohtaisesti kannustavaa ja tarjota tarkoituksenmukaiset raamit asumiseen.

Tulevalla kaudella vahvistuu EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jonka toimeenpanossa Suomessa tulee ottaa erityisesti huomioon pientaloasukkaat. Tiukkoihin aikarajoihin sidotut remontointivelvoitteet vaativat riittävää puolueetonta neuvontaa ja tukimekanismeja, jotta kotitalouksilla on mahdollisuus ryhtyä vaadittuihin toimiin.

Vaatimuksia pitää soveltaa Suomen olosuhteisiin kohtuullisina. Maakaaren uudistamisen jatkovalmistelussa Omakotiliitto tuo esille kiinteistönomistajan virhevastuun päivittämistarpeet ja on mukana kehittämistyössä.

Omakotiliiton 12 kohdan hallitusohjelmatavoitteet 2023

1) Kotitalouksille on tarjolla kohtuuhintaista energiaa.

2) Kiinteistövero ei saa olla kenenkään osalta kohtuuton.

3) Palautetaan asuntolainojen korkovähennys.

4) Valmistellaan uusi aravatukimalli pientalojen rakentamiseen ja remontoimiseen.

5) Asuntorakentaminen toteutetaan ihmisten asumistarpeisiin ja toiveisiin eri elämäntilanteissa sopivaksi, huomioiden liikkumisen ja työnteon muutokset.

6) Kirjataan MAL-sopimuksiin tavoitteeksi pientaloasumisen edistäminen.

7) Uudistetaan kotitalousvähennys asuntokohtaiseksi, korotetaan euromäärä riittäväksi ja nostetaan energiatehokkuusremonttien korvausprosenttia 60 prosenttiin.

8) Uudistetaan varainsiirtovero asumisen omistusmuodosta riippumattomaksi.

9) Poistetaan asumista koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet ja kohtuuttomat velvollisuudet.

10) Vahvistetaan rahoitusta kansalaisjärjestöjen tekemään asumisen neuvontaan ja viestintään.

11) Sovelletaan energiatehokkuusdirektiiviä siten, että se ei aiheuta kohtuuttomia vaatimuksia pientaloasukkaille.

12) Varmistetaan, että pientaloille on saatavilla tasapuolisesti EU-rahoitusta energiatehokkuus- ja lämmitysmuutosremontteihin.