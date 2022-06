Koillismaan kuntien välisen joukkoliikenteen kesäaikataulukausi alkaa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi)

Aikataulut ovat saatavilla Google Mapsista sekä Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -sovelluksesta. Lisätietoja lipputuotteista löytyy Matkahuollon verkkokaupasta. Aikatauluja ja tietoa lipputuotteista on saatavilla myös linja-autoista.

Alla on lueteltu ELY-keskuksen liikenne pääsuunnittain kesäaikataulukaudella sekä liikenteeseen tehdyt keskeiset muutokset. Osaan vuoroista on lisäksi tehty pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia.

Kemijärvi–Kuusamo

Yöjunan liityntäliikenne Kemijärven ja Kuusamon välillä käynnistyy 6.6.2022. Liikennettä on arkipäivisin, lauantaisin ja sunnuntaisin yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Vuorot kulkevat Suomutunturin, Käylän sekä Rukan kautta. Kemijärveltä lähdetään yöjunan saavuttua ja Kemijärvelle saavutaan ennen yöjunan lähtöä.

Kuusamo–Kajaani, Kuusamo–Hossa

Kuusamon ja Kajaanin välistä liikennettä on arkipäivisin ja sunnuntaisin yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Kaikilla vuoroilla on liityntäyhteyksiä junaliikenteeseen Kajaanin rautatieasemalla. Ajalla 6.6.–2.10.2022 vuorot ajetaan Hossan kautta. Edelliseen kesään verrattuna reittiä on muutettu siten, että vuorot poikkeavat myös Hossan luontokeskuksella. Luontokeskus on jatkossa helpommin saavutettavissa, kun aiemmin vuorot ovat pysähtyneet vain Hossantien varren linja-autopysäkeillä.

Lisäksi Kuusamon ja Hossan välillä liikennöi erillinen Hossabussi ajalla 6.6.–9.8.2022. Liikennettä on arkipäivisin ja lauantaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Päivän ensimmäiselle vuorolle on vaihtoyhteys Rukalta saapuvalla linja-autolla, ja illan viimeinen vuoro ajetaan Rukalle asti. Osalle vuoroista on vaihtoyhteyksiä myös Oulun ja Kuusamon väliseen linja-autoliikenteeseen.