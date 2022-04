Koirankäsittelytaitoa maailmanmestarin opein – Mia Skogsterin kirja avaa tunneviestinnän merkitystä koirankoulutuksessa

Docendon ja CrimeTimen syksyn 2022 kirjalista on julkistettu 5.4.2022 12:52:34 EEST | Tiedote

Julkaisemme syksyllä 40 teosta. Selaa luetteloamme ja tutustu kirjoihin! Pääset lukemaan kirjaluetteloamme seuraavista linkeistä. Docendon ja CrimeTimen kirjaluettelo (selaa netissä) Docendon ja CrimeTimen kirjaluettelo (lataa pdf 9 Mt) Syksyn kirjoissa faktaa ja fiktiota vakoilun maailmasta Vakoilu ja tiedustelu ovat olleet ikiaikaisia aiheita niin tieto- kuin kaunokirjallisuudessakin. Syksyn kirjoissamme aihetta käsitellään laajasti. Tietokirjailija Anne Hagedornin Nukkuva agentin päähenkilö on George Koval, joka välitti Neuvostoliitolle amerikkalaisten atomipommin salaisuudet jäämättä koskaan kiinni. Agenttien maailmaa sivutaan myös jännityskirjailija Helena Immosen 31.8. julkistettavassa Operaatio Aavikkoketussa. Kyseessä on itsenäinen jatko-osa suuren suosion saaneelle Operaatio Punaiselle ketulle. Dekkaristi Kari Häkämiehen uudessa trillerissä Linnan hämähäkki keskeisessä osassa on lehdistöavustaja Valeri Ivanov, jonka asemapaikka on Tehtaankadulla. Jos Kovalin motiivi toiminnall