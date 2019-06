Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijalle PoDoCo-rahoitus

Post Doc in Companies (PoDoCo) -verkosto myönsi merkittävän kaksivuotisen tutkijarahoituksen Tuomas Vielmalle.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa työskentelevä Oulun yliopiston tutkija Tuomas Vielma on saanut merkittävän kaksivuotisen tutkijarahoituksen. PoDoCo -rahoitus on haettu yhteistyössä Boliden Kokkolan kanssa. Tutkimus liittyy vahvojen sinkkiliuosten termokemialliseen laskennalliseen ja kokeelliseen tutkimukseen, mikä on myös syyskuussa soveltavan kemian tohtoriksi väittelevän Vielman väitöstutkimuksen aihe.

Kaksivuotinen tutkimusrahoitus mahdollistaa Vielman tutkimuksen ja siihen sisältyvän tutkijavaihdon Murdochin yliopistossa Australiassa, johon on myönnetty myös erillinen Tutkijat maailmalle -rahoitus. Tutkijavaihdon lisäksi tutkimukseen sisältyy myös alueen teollisuudessa ja yliopistossa tehtävät tutkimusjaksot. Tavoitteena on luoda uutta tietoa elektrolyyttisen sinkinvalmistusprosessin termodynamiikasta.

Podoco-ohjelma on yksityisellä säätiörahoituksella toimiva verkosto, joka myöntää apurahoja elinkeinoelämän kannalta relevanttiin tutkimukseen.