Kokkolassa järjestettävä CircLean-tapaaminen on yksi EU Green Week 2022 -kumppanuustapahtumista

Suomen CircLean Open Innovation Workshop -tapahtuma järjestetään Kokkolassa 1. kesäkuuta teemalla Teolliset symbioosit ja kiertotalousmallit.

Tilaisuudessa jaetaan tietoa ja kokemuksia teollisten symbioosien ympärille rakentuvasta liiketoiminnasta. Järjestäjinä toimivat Motiva ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Biovalley Finland -hanke yhdessä belgialaisten Technopolis Groupin ja Arctikin kanssa.

–Lyhyesti tiivistäen teollisissa symbiooseissa toinen hyötyy toisen jätteestä ja samalla edistetään kiertotaloutta. Hienoa saada Suomen CircLean-tapahtuma juuri Kokkolaan, meillähän esimerkiksi KIP (Kokkola Industrial Park) on harjoittanut kiertotaloutta jo yli 50 vuotta, sanoo Biovalley Finlandin Jouni Kaipainen.

CircLean on eurooppalainen verkosto, jonka tavoitteena on edistää teollisten symbioosien tulevaisuutta Euroopan unionissa. CircLean-verkosto kokoaa yhteen toimialat, viranomaiset, toimialajärjestöt ja tutkijat. Open Innovation Workshopit järjestetään 10 eri jäsenmaassa, Kokkolan hybriditapahtuma on tilaisuuksista neljäs. Tilaisuudet on tarkoitettu paikallisen teollisuuden pk-yrityksille ja liike-elämän järjestöille, joita kiinnostaa uusioraaka-aineiden ja sivutuotteiden liiketoiminta sekä CircLean-työkalupakin käyttö. Kohderyhmänä ovat myös viranomaiset ja tutkimus- ja innovointiorganisaatiot, jotka haluavat edistää teollisia symbiooseja paikallisesti tai kansallisesti.

Euroopan vihreä viikko (EU Green Week) järjestetään 30.5.–5.6.2022, ja Kokkolan CircLean-tapahtuma on yksi viikon kumppanuustapahtumista. Vuonna 2022 vihreä viikko keskittyy Euroopan komission käynnistämään vihreän kehityksen ohjelmaan (EU Green Deal). Ohjelman avulla EU tähtää siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Englanninkielinen CircLean-tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautumaan pääsee biolaakso.fi-sivuston kautta.

Tervetuloa!

In English

CircLean Open Innovation Workshop – Presenting industrial symbiosis and circular economy models to be held on Wednesday 1 June 2022 in Kokkola, Finland. The workshop will run from 10:30 to 15:00 at the Kokkola City Hall, Kauppatori 5 and online.

Register and view the full detailed agenda:

Speakers include:

Anestis Filopoulos, Policy Officer – Sustainable Industrial Policy, Circular economy and Construction Unit, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, DG GROW, European Commission

Sari Tasa, Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland

Professor Ulla Lassi, Head of the Research Group of Applied Chemistry and Sustainable Chemistry at the University of Oulu

Johanna Hylkilä, Marketing Chief, Kokkola Industrial Park (KIP)

Suvi Mantsinen, CEO, Humuspehtoori

Paula Eskola, Senior Expert, Motiva

Risto Rova, Project Manager, Battery Recycling Innovation Park

Jonne Sandberg, Development Director at the City of Kokkola

Rachel Lombardi, Director of Business Development at International Synergies Limited

The event will be moderated by:

Nora Birkman Neunstedt, Kokkola regional Development Company KOSEK