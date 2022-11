Kokoomuksen Orpo: Haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut

Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies,

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoomuslainen talouspolitiikka rakentaa vastuullisesti kestävää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huolehtia suomalaisten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoimmista huolta.

Kulunut kausi kriiseineen on osoittanut kestävän talouden merkityksen. Julkinen talous oli lähes tasapainossa vuonna 2019, kun te saitte vetovastuun. Vahva talous on antanut mahdollisuuden auttaa ihmisiä ja yrityksiä koronakriisin yli.

Talouspolitiikka on yhä useammin myös turvallisuuspolitiikkaa. Voimme suojata Suomea ja tukea Ukrainaa kestävästi vain, jos huolehdimme omasta taloudestamme.

Velaksi elämisen loppua ei nykymenolla ole näköpiirissä. Yhteiskuntamme kriisinkestävyys on heikentynyt. Suunta on muutettava.

Me tarvitsemme lujan Suomen, joka pärjää vaikeinakin aikoina. Luja Suomi seisoo vahvasti omilla jaloillaan, vaikka ympärillä myrskyäisi.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistohallituksen velkapolitiikalle on olemassa vaihtoehto. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti perustuu työntekoon, yrittämiseen ja osaamiseen. Se perustuu vastuulliseen taloudenpitoon.

Tarvitsemme nopeampaa talouden kasvua ja 80 prosentin työllisyysastetta. Lisäksi säästäväisyydestä on tehtävä jälleen suomalainen hyve. On välttämätöntä palata budjettikuriin. Julkinen talous on laitettava tasapainoon.

Politiikka on aina valintoja. Kenen tahansa henkilökohtaisessa taloudessa on mietittävä ensin, mihin on varaa. Sen jälkeen kaikki menotarpeet asetetaan järjestykseen ja katsotaan, mihin asti päästään. Kun perhe pohtii pesukoneen ostoa tai jotain muuta isoa hankintaa, säästetään muualta.

Politiikassa on aina enemmän tärkeitä menoja kuin mihin on varaa. Nykyisellä hallituksella ei ole ollut kykyä tai halua tehdä valintoja.

Hallitus virittelee seuraavaa rahanjakoa jo alkuvuoteen, vaikka ensi vuoden budjettiakaan ei ole vielä hyväksytty tässä salissa. Ja tietenkin, taas velaksi.

Näin ei voi toimia.

Jonkun on uskallettava sanoa: kaikkeen ei ole varaa, välillä täytyy myös säästää. Jokaisen eteen tulevan ongelman hoitaminen velkarahalla on leikkaamista tulevilta sukupolvilta, lapsiltamme ja lapsenlapsiltamme.

Arvoisa puhemies,

Me haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti osoittaa, mitä me tekisimme toisin ensi vuonna, seuraavalla vaalikaudella ja vuosikymmenen loppuun mennessä. Näytämme, että Suomen suunta voidaan muuttaa: talous saadaan kasvuun ja velkaantuminen lopetetaan.

Me otamme yli miljardin vähemmän velkaa. Me kevennämme suomalaisten palkansaajien ja eläkeläisten verotusta yli miljardilla - tasaisesti kaikissa tuloluokissa. Me huolehdimme, että yli 100 000 suomalaisella on mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään.

Me emme kevennä veroja velaksi emmekä leikkaa palveluista. Päin vastoin. Panostamme 600 miljoonalla suomalaisten koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja turvallisuuteen. Vahvistamme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatua. Perumme Kela-korvausleikkaukset. Lisäämme poliisien määrää ja torjumme jengirikollisuutta.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tuloerot eivät kasva, sillä niin moni saisi töitä. Me asetamme työn aidosti etusijalle. Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Ruotsin sosialidemokraattinen ex-pääministeri Magdalena Andersson totesi aikoinaan: jokaisen lapsen on nähtävä vanhempansa tekemässä töitä ja osallistumassa yhteiskuntaan. Se antaa ylpeyttä, tärkeitä esikuvia, mutta myös käsityksen siitä, mitä häneltäkin eräänä päivänä odotetaan.

Tätä ajattelua soisin enemmän Suomeenkin.

Arvoisa puhemies,

Kokoomusta syytetään kaikenlaisesta. Tehdään tämä nyt selväksi.

Vaihtoehtobudjetissa me emme leikkaa lapsilta, emme nuorilta, emme opiskelijoilta, emmekä eläkeläisiltä. Me emme leikkaa varhaiskasvatuksesta, emme koulutuksesta, emme opintotuesta, emmekä eläkkeistä.

Kyllä, me uudistamme ansiosidonnaista. Me porrastamme sen ja lyhennämme sitä. Mutta. Vastaavasti me laajentaisimme ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille palkansaajille. Ansiosidonnainen ei ole harvoja varten. Se on kaikkia palkansaajia varten.

Kyllä, haluamme jarruttaa asumistukimenojen kasvua palauttamalla maltillisen omavastuun toimeentulotuen asumislisään. Kompensoimme tätä tekemällä 100 miljoonan euron tasokorotuksen toimeentulotukeen.

Me emme halua, että tulonsiirrot kasvavat nopeammin kuin suomalaisten palkkataso. Siksi meidän mallissamme etuudet kasvavat hallituksen esitystä maltillisemmin.

Me olemme esittäneet oman vaihtoehtomme. Odotan, että jokainen puolue, joka on aidosti huolissaan hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä tuleville sukupolville, esittää keskustelussa oman uskottavan vaihtoehtonsa siitä, miten velkaantuminen saadaan lopetettua.

Arvoisa puhemies,

Suomi on tienhaarassa. Jatkuuko menojen kasvu? Jatkuuko velkaantuminen? Jatkuuko verojen kiristäminen? Voin kertoa: tämän tien päässä odottaa näivettyminen.

Hallituksella ei ole huolta huomisesta. Meno on kuin Titanicin kannella. Soitto soi ja juhlat jatkuvat, vaikka jäävuori lähestyy.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan hallituksen velanotto ajaa Suomea kohti haaksirikkoa.

Näin ei voi jatkua. Sanoohan sen nyt järkikin. Tähän on saatava muutos.

Arvoisa puhemies,

Muutos on mahdollinen.

---

Vaihtoehtobudjetti on luettavissa kokonaisuudessaan kokoomuksen verkkosivuilla.