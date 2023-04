Kolme kirjoittajaa Myllykosken ensimmäiselle residenssiviikolle

Myllykoski on sata vuotta sitten paperitehtaan ympärille rakentunut kylä, jossa paperinvalmistuksen lisäksi on ollut kirjapainotoimintaa, ja nykyisin kylässä on Reuna-kustantamo, yksityinen kirjakauppa-kahvila, kirjoittajakoulutusta ja lukupiirejä sekä Kymi Libri -kirjamessut ja huikea kirjojen kierrätysteko Wanha kirjahalli. Seudulla asuu useita Reunan kirjailijoita ja kustannustoimittajia.

Kun Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan ja lähellä sijaitsevan Villa Kirjavan kirjailijaresidenssit olivat valmistuneet, kirjailijakylässä alettiin suunnitella residenssiviikkoja, joihin sisältyisi muutakin kuin kirjoitusrauhaa. Kirjoittajat kaipaavat tietoa kustannustoiminnasta ja kirjamyynnistä, ja monet haluavat lisää esiintymiskokemusta ja kontakteja lukijoihin.

Residenssiviikkoon sisältyykin päivä kirjakauppiaana, päivä kustantamossa, oman kirjoitusprojektin esittelyä kirjastossa tai lukupiirissä sekä monitaiteinen päätösjuhla. Ensimmäinen demoviikko ajoitetaan Kymi Libri -kirjamessuviikolle. Useista hakijoista valitut kolme kirjoittajaa saapuvat Myllykoskelle sunnuntaina 16. heinäkuuta ja viikko päättyy koko kylän valtaaviin kirjamessuihin 20.–22. heinäkuuta.

– Halusimme demoviikolle osanottajat eri puolilta Suomea, ja toisena tärkeänä kriteerinä oli kiinnostava kirjallinen hanke. Kirjoittajille on työn alla romaani, lastenkirja ja sarjakuva, kertoo hankkeen vetäjä Tarja Tornaeus. Kirjoittajia olivat valitsemassa myös Reuna-kustantamon kustannuspäällikkö Johanna Hasu ja toimitusjohtaja Olli Sarpo.

– Residenssiviikolla kirjoittajat saavat vilkaista kirjansa elämää kirjakauppiaan näkökulmasta. Esimerkiksi myymälä- ja valikoimasuunnitteluun tutustuminen on varmasti kiinnostavaa, sanoo Johanna Hasu, joka kävi juuri kansainvälisessä RISE-konferenssissa Prahassa hakemassa uusia ideoita. – Kirjamyynnissä on paljon vuosittaisia tarjouskampanjoita, joihin täytyy valita kirjat ja päättää hinnoittelusta. Kirjat voidaan näyteikkunassa ja verkkokaupassa ryhmitellä monella eri tavalla.

Kustantamon intressinä on kertoa käsikirjoituksen lähettäjille kustannuspäätösten kriteereistä, kustannustoimittajan työstä ja koko kirjantekoprosessin kulusta. – Kaikki välttyvät turhalta työltä ja vääriltä odotuksilta. Hyvät käsikirjoitukset ohjautuvat paremmin sopiville kustantamoille ja yhteistyö kirjailijan ja kustantajan välillä sujuu mutkattomammin, kun alan toimintatavoista kerrotaan avoimesti, toteaa Olli Sarpo.

Demoviikon kustannukset katetaan Kouvolan kaupungin kulttuurin lahjoitusrahaston avustuksella. Jatkossa esimerkiksi kunnat voivat toteuttaa kulttuuritehtäväänsä lähettämällä kunnassa asuvia kirjailijoita residenssiviikolle tai säätiöt voivat myöntää apurahan residenssijaksolle. Jos kirjoittaja maksaa oleskelun itse, majoituksen, täysihoidon ja kirjoitusohjauksen hinta on 920,-/viikko.

Myllykosken residenssiviikkojen ohjelma muovautuu joustavasti osanottajien odotusten ja yhteistyökumppaneiden ohjelman mukaan. Demoviikon kolme kirjoittajaa pääsevät kokeilemaan kirjamessuilla Elo Lammin työpajassa live-kirjoittamista yhdessä Roman Schatzin kanssa ja viikon päätteeksi kertomaan kokemuksistaan ”Aamiaisella residenssikirjailijoiden kanssa”.

Ensimmäinen varsinainen residenssiviikko on todennäköisesti syyskuussa. Siihen liittyvän kahvikonsertin suunnittelu on jo aloitettu Villa Kirjavassa.