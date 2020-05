Kolme onnistunutta etävalintakoetta

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa on järjestetty kolme eri kokoista etävalintakoetta onnistuneesti.

– Tämän kevään pääsykokeiden järjestäminen on ollut melkoinen ponnistus. Etäkokeiden järjestämiseen liittyy lukuisia tekijöitä, joita kenenkään ei ole tarvinnut aikaisemmin pohtia. Kokeiden järjestämiseen osallistunut henkilöstö on enemmän kuin suuren kiitoksen arvoinen. Ennakoimaton tilanne on myös osoittanut henkilöstömme vankan ammattitaidon. Tulevat opiskelijat voivat tulla luottavaisin mielin näiden opettajien oppiin, kertoo varadekaani Lauri Kettunen.

Yhdistetty digitaalinen valintakoe ja etävalvonta onnistuivat pienemmässä koulutusteknologian haussa

Informaatioteknologian tiedekunnassa järjestettiin 18.5. onnistuneesti myös etävalvottu ja yhdellä kertaa suoritettu valintakoe koulutusteknologiassa.

– Suunnittelimme jo alun perin sähköistä etäkoetta. Valintakoekonseptimme oli muutenkin aivan ainutlaatuinen sisältäen kaikille avoimen harjoituskokeen, jonka kanssa jokainen pystyi jo etukäteen treenaamaan varsinaista sähköistä koetta varten, kertoo koulutusteknologian koulutusvastaava Leena Hiltunen.

Etävalintakoe sujui hyvin informaatioteknologian tiedekunnan TIM-oppimisympäristössä

Kyberturvallisuuden sekä turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmien etävalintakoe järjestettiin 19.5. TIM-järjestelmässä. Kokeeseen osallistui noin 225 hakijaa ja koe onnistui kokonaisuutena hyvin. Valinta etenee seuraavaksi videohaastatteluiden arviointiin ja sen jälkeen osaamista todentaviin haastatteluihin.

– Olemme aina panostaneet valintakokeeseen, koska se on ensimmäinen kohtaaminen uuden opiskelijan kanssa. Nyt tämä ensikohtaaminen tapahtui verkossa, ja saamamme palautteen perusteella vaikuttaisi siltä, että se on sujunut hakijoiden näkökulmasta hyvin. Tästä on hyvä jatkaa valinnan seuraaviin vaiheisiin niin, että voimme elokuun lopussa toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi – toivottavasti normaaliin tapaan Jyväskylässä, toivoo lehtori Panu Moilanen.

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön valintakokeen ensimmäinen vaihe sujui onnistuneesti

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön valintakokeen ensimmäinen vaihe, kirjallinen digitaalinen etäkoe, järjestettiin 25.5. Etäkoe toteutettiin Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kehitetyssä TIM-järjestelmässä. Digitaaliseen etäkokeeseen osallistui yli 2 000 henkilöä. Valintakokeen toinen vaihe on valvottu suullinen koe. Jyväskylän yliopiston toimi tänä vuonna valintakoeyhteistyön vastuuyliopistona.