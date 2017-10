Kommunfackets union blev JAU

SAK:laisten kassojen vaatimukset menestyivät merkittäviltä osin markkinaoikeuden päätöksessä YTK-jutussa 22.9.2017 15:30 | Tiedote

Markkinaoikeus katsoo tänään antamassaan ratkaisussa, että Yleisen työttömyyskassa YTK:n markkinointi vuosina 2013–2015 on osaksi harhaanjohtavaa. Oikeuden ratkaisu koskee asiaa, jossa oikeutta pyydettiin ottamaan kantaa YTK:n mainontaan, jossa vertailtiin työttömyyskassojen jäsenmaksuja. Tuomion parasta antia on se, että markkinaoikeus otti YTK:n markkinoinnin tutkittavakseen EU-oikeuden perusteella. Hakemuksen asian selvittämisestä markkinaoikeudessa tekivät JHL:n työttömyyskassa ja kahdeksan muuta SAK:laisten liitojen työttömyyskassaa. Työttömyyskassojen tekemän haastehakemuksen mukaan YTK:n kampanja olisi vertaillut työttömyyskassojen jäsenyyden hintoja harhaanjohtavalla tavalla. Oikeuden mielestä asia oli osaksi näin. Markkinaoikeuden mukaan eräs YTK:n käyttämä mainosvideo on harhaanjohtava, koska se viittaa YTK:n työttömyysturvan olevan muita edullisempi. Tämä harhaanjohtava mainos on omiaan vaikuttamaan palkansaajan taloudelliseen käyttäytymiseen tai aiheuttamaan vahinkoa kilpai