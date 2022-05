Koneen Säätiö lahjoittaa miljoonan Jyväskylän yliopiston humanistiselle koulutusalalle

Säätiön rahoitus on osa kampanjaa, jossa valtio myöntää yliopistoille vastinrahaa suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan.

“Meistä ymmärrys taiteesta ja kulttuurista on oleellinen osa humanistista tutkimusta ja yliopiston sivistävää tehtävä. Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa inhimillistä hyvinvointia. Lisäksi perustutkimuksen monialaisuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä kukaan ei osaa ennustaa, mitä milloinkin tarvitaan. Lahjoitus viidelle suomalaiselle yliopistolle on toivoaksemme säätiön itsensä näköinen: vahvasti humanismiin uskova, taiteisiin taipuvainen ja moninaisuutta ylläpitävä”, kertoo Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla.

Koneen Säätiön 4,5 miljoonan euron rahoitus yliopistoille jakautuu seuraavasti:

Helsingin yliopiston humanistiselle koulutusalalle 1 500 000 euroa

Jyväskylän yliopiston humanistiselle koulutusalle 1 000 000 euroa

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun koulutusalalle 800 000 euroa

Taideyliopistolle 600 000 euroa

Turun yliopiston humanistiselle koulutusalalle 600 000 euroa.

”Jyväskylän yliopisto pitää suuressa arvossa Koneen Säätiön pitkäjänteistä ja omien arvojensa mukaista toimintaa vapaan tieteen ja taiteen vaalimiseksi. Monialainen, vastuullinen ja vaikuttava tiede on sivistyksen edellytys”, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa.

”Iloitsemme säätiön päätöksestä tukea humanismin pyrkimyksiä. Lahjoituksen avulla pystymme edistämään tiedettä ja taidetta yhdistävää työtä lisätäksemme ihmisen ja maailman ymmärrystä. Tähän ei nykypäivänä ole helppo löytää tukijoita", Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Jari Ojala kiittää.

Lisätiedot:

Ulla Tuomarla, Koneen Säätiön johtaja, puh. 040 681 5500, ulla.tuomarla@koneensaatio.fi

Anu Mustonen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Jyväskylän yliopisto, puh. 050 564 9022, anu.mustonen@jyu.fi