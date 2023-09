KONTIOTUOTE OY -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2023

Huhti-kesäkuu 2023

Liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa ja laski 33,2 % (29,3 miljoonaa euroa)

liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (Q2 2022: 2,2 miljoonaa euroa) vastaten 6,0 % liikevaihdosta (7,4 %).

Konsernin rahoitusasema kehittyi ennakoidusti positiivisempaan suuntaan katsauskauden aikana. Konsernilla on käytössä viiden miljoonan euron shekkitililimiitti.

Kontiotuote Oy -konsernin tammi-kesäkuu 2023:

Liikevaihto oli 30,7 miljoonaa euroa (H1 2022: 49,2 miljoonaa euroa) ja laski 37,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat talven aikana käynnissä ollut energiakriisi, korkea inflaatio sekä sitä seurannut merkittävä korkotason nousu. Lisäksi kuluttaja-asiakkaiden oman lainan saanti sekä edellisen asunnon myynti ovat vaikeutuneet.

Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 78,0 %, julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 2,9 %, vienti 7,8 % ja muu liikevaihto 11,3 %.

Liikevoitto oli -1,6 miljoonaa euroa (H1 2022: 2,5 miljoonaa euroa) vastaten -5,3 %:a liikevaihdosta (5,0 %).

Liikevoiton heikentymiseen vaikuttivat heikentyneen kysynnän lisäksi muun muassa ensimmäisen puolen vuoden aikana loppuun saatetut modernisointi-investoinnit, joita tehtiin oman henkilöstön voimin sekä toiminnanohjausjärjestelmäprojekti.

Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2023 41,4 % ja nettovelkaantumisaste 57,0 %.

Yhtiön tilauskanta oli kauden lopussa 20,7 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa)

Konsernin muodostavat Kontiotuote Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Kontio Hus Ab.

KONSERNIN AVAINLUVUT (TILINTARKASTAMATON)

AVAINLUVUT, 1 000 € 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2022 Liikevaihto 30 653 49 180 95 277 Liikevaihdon kasvu, % -37,7 % 38,0 % 29,6 % Käyttökate (EBITDA) -402 3 718 5 559 % liikevaihdosta -1,3 % 7,6 % 5,8 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) -1 627 2 460 2 991 % liikevaihdosta -5,3 % 5,0 % 3,1 % Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 848 2 360 2 790 % liikevaihdosta -6,0 % 4,8 % 2,9 % Taseen loppusumma 35 611 43 878 34 281 Omavaraisuusaste, % 41,4 % 42,7 % 51,6 % Nettovelkaantumisaste, % 57,0 % 18,4 % 39,1 % Henkilöstömäärä kauden lopussa 262 288 284 Henkilöstömäärä keskimäärin 275 278 284

KONTIOTUOTE OY -KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RYTKY:

Konsernin liikevaihto laski merkittävästi tammi-kesäkuussa 2023 edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat voimakkaana jatkuva inflaatio sekä korkojen nousu, jotka heikentävät kuluttajien kykyä ostaa esimerkiksi uusia asuntoja tai autoja. Lisäksi kuluttaja-asiakkaiden lainojen saantiehtoja on tiukennettu ja kauppaehtona olevan oman asunnon myyntiehdon poistuminen on hidastunut. Julkisissa hankinnoissa ja projektihankkeissa päätöksenteko on hidastunut ja projekteja on siirretty eteenpäin tai jäädytetty kohonneiden kustannusten sekä taloudellisen epävarmuuden vuoksi.

Kotimaan kuluttajamyynnissä sekä omakotitalojen, että vapaa-ajan asuntojen myynti on pudonnut merkittävästi ja koko vuoden toimitusmäärä tulee todennäköisesti olemaan ennätyksellisen alhainen. Heikosta kysyntätilanteesta huolimatta muuttovalmisliiketoiminnassa kauppoja on tehty lähes tavoitetulla tasolla katsauskauden aikana. Asiakkaat arvostavat Kontion omakotitaloissa erityisesti mallivalikoimaa, laatua, luotettavuutta, myyjien ammattitaitoa ja palvelua. Omakotirakentajien kokonaiskuvassa 2022 Kontio oli sijalla 1. (RTS Omakotirakentajatutkimus 2022/23 RV)

Hiilineutraali rakentaminen on kasvussa ja hirsi yksiaineisena materiaalina tarjoaa luotettavan ja toimivan ratkaisun. Hirsi rakennusmateriaalina kiinnostaa vapaa-ajan kohteiden ja omakotitalojen lisäksi entistä enemmän hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamisessa kuin myös suuremmissa asunto- ja aluerakentamiskohteissa. Julkis- ja projektirakentamisessa hirren aseman ennakoidaan vahvistuvan.

Viennin osalta keskitymme valittuihin markkina-alueisiin sekä suurempiin projektikohteisiin, lisäksi selvityksessä on useita vientimaita, joissa hirren tekniset ominaisuudet täyttävät kohdemaan rakennusmääräykset.

Katsauskaudella (H1 2023) Kontiotuote Oy on käynyt kahdet muutosneuvottelut, joiden seurauksena on toteutettu kapasiteetin ja kulurakenteen sopeuttamista vastaamaan kysyntätilannetta. Toimenpiteet ovat olleet pääsääntöisesti alihankintaresurssien vähentämistä sekä lomautuksia, mutta irtisanomisiltakaan ei ole vältytty. Lisäksi organisaatiorakennetta on selkeytetty vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta.

Ruotsin osalta tehtiin kevään aikana liiketoimintamallin muutos, jolla keskitytään tiukemmin Kontion vahvuusalueelle. Samalla Ruotsin toimintoja sopeutettiin vastaamaan kysyntätilannetta.

Rakennusmateriaalien hintakehitys tasaantui, mutta hinnat ovat säilyneet edelleen korkealla tasolla. Tietyissä materiaaleissa, kuten sahatavarassa, hinta on lähtenyt selkeään laskuun kysynnän hiipumisen myötä. Liiketoiminnan muut kiinteät kulut säilyivät edelleen korkealla tasolla, merkittävimpänä eränä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon liittyvät kulut. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön kuluvan vuoden lokakuun alussa, jonka jälkeen siihen projektiin liittyvän kulukuorman ennakoidaan laskevan merkittävästi.

Kevään aikana saatettiin loppuun merkittävät tuotantoinvestoinnit mm. sahan rimottamoon sekä uuteen hirrentyöstölinjaan.

Myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Bau irtisanoutui yhtiön palveluksesta 30.6.2023. Myynti- ja markkinointivastuu on siirretty toistaiseksi toimitusjohtaja Mika Rytkylle.

KONTIOTUOTE OY

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Rytky, puh. 040 687 8449, mika.rytky@kontio.fi