KORJATTU TIEDOTE// Ministeri Henriksson saapuu kirjastokiertueella Vaasaan 10.7.

(Ajankohta muuttunut) Pääministeri Antti Rinteen hallitus kiertää kesän aikana eri puolilla maata keskustelemassa hallitusohjelmasta suomalaisten kanssa. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson saapuu Vaasan kaupunginkirjastoon keskiviikkona 10.7.

Henriksson vierailee Vaasan kaupunginkirjastossa keskiviikkona 10.7. klo 18.00, keskustelutilaisuus kaikille avoin. Keskusteluiden tavoitteena on kertoa, mitkä ovat hallituksen tärkeimmät tavoitteet ja kuulla ohjelmasta palautetta. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää ministerille kysymyksiä ja kommentteja.



Hallitusohjelma julkaistiin keskustakirjasto Oodissa Helsingissä, ja hallitus haluaa nyt jatkaa keskustelua ihmisten kanssa kiertämällä Suomen kirjastoissa, sillä kirjasto on yksi suomalaisen sivistyksen kulmakivi ja kaikkien yhteinen kohtaamispaikka. Kirjastoon liittyy myös hyvä suomalainen periaate: se, mikä on meillä lainassa, pitää palauttaa hyvässä kunnossa takaisin.



Tarkemmat tiedot tapahtumista ja kaikkien kirjastovierailujen ajankohdista löytyvät valtioneuvoston verkkosivuilla https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/kirjastokiertue ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kirjastokiertue #biblioteksrunda.

Media voi haastatella ministeriä yleisötilaisuuden päätyttyä.