Korjaus ennakkotiedotteeseen Hypon Asuntoluottoluokituksesta

Hypon Asuntoluottoluokitus perjantaina 14. lokakuuta klo 0:01 13.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Ennakkotiedote Hypon Asuntoluottoluokituksesta: Hypo julkaisee nyt kolmannen kerran alueellisen asuntoluottoluokituksen manner-Suomen kunnille. A-ryhmä on koronan poikkeusaikojen kirittämänä kasvanut viime vuodesta, mutta samaan aikaan eriytyminen on jatkunut eli kolmen C:n ryhmä on sekin kasvanut. Uutuutena Hypo tarkentaa asuntomarkkinoiden näkymää postinumeroalueille asti pääkaupunkiseudun kaupungeissa, Tampereella ja Turussa. Käytössä on sama 10-portainen luokitusasteikko AAA-luokasta D:hen kuin koko maan kunnissa, joten yksittäisen postinumeroalueen tilannetta voi verrata muualla maassa sijaitsevan kunnan kokonaistilanteeseen. Luokituksessa avataan asuntomarkkinoiden alueelliset riskit ja näkymät asuntorahoittajan silmin avoimesti. Hypon Asuntoluottoluokitus julki varhain yöllä, perjantaina 14. lokakuuta 2022 klo 0:01.