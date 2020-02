Korkeakoulujen lopputöistä apua taloyhtiöille - uusi palkinto kannusteeksi

Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteena on saada korkeakouluopiskelijoita suuntaamaan lopputyöaiheensa taloyhtiöiden, ja sitä kautta kaikkien osakkaiden hyväksi. Alalta valmistuu aivan liian vähän korkeakoulutasoisia lopputöitä.

Taloyhtiön toiminta sisältää niin juridiikkaa, taloutta, rakennus- ja LVIS-tekniikkaa kuin huoltoa, korjausrakentamista ja urakointia. Uudellamaalla asunnot ovat keskimäärin kalliimpia kuin muualla Suomessa, lisäksi alueella on paljon vanhoja arvokiinteistöjä omine erikoispiirteineen. Taloudelliset intressit rakentamisen, ylläpidon ja korjausten saralla ovat siis merkittäviä, mutta aihepiiri ei silti näy riittävästi eri opintosuuntien lopputöiden määrissä. Lopputyön arvoisia aiheita löytyisi paljon ja muuttuva ympäristö tuottaa niitä koko ajan lisää, vaikkapa energiatehokkuuden parantaminen tai älykäs talotekniikka.

Uusi palkinto tarjolla hyville lopputöille

Kiinteistöliitto Uusimaa haluaa kannustaa alueensa korkeakouluopiskelijoita hakemaan lopputöidensä aiheiksi taloyhtiöille hyödyllisiä tutkimuskohteita, eli löytämään konkreettisia toimia maamme, erityisesti Uudenmaan kiinteistöjen hyväksi. Kannustimena on palkinto parhaan lopputyön tekijälle. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Myöntämisen kriteeri on yksinkertainen. Palkinnon saa yksi tai useampi lopputyön tekijä, joka on vuonna 2019 tuottanut eniten taloyhtiöitä hyödyttävää tietoa. Palkinnon myöntää nelijäsenisen palkintoraadin esityksestä Kiinteistöliitto Uusimaan hallitus. Palkintoraadin puheenjohtajana toimii arkkitehti SAFA, FM, tekniikan tohtori Juhana Heikonen.

”Odotamme innolla hyödyllisiä lopputöitä, joiden tuloksia pääsemme jakamaan jäsenistön käyttöön. Uskon tästä syntyvän pitkän perinteen, joka kannustaa taloyhtiömaailman aiheiden nostamista korkeakoulujen lopputöihin.”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

Uudenmaan alueella on yli 20 000 asunto-osakeyhtiötä, joista Kiinteistöliitto Uusimaan jäseniä on jo lähes 11 000.

