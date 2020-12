Korona-ahdinko pahenee, jos sosiaalihuollosta säästetään

Ennakkotiedote medialle: Uusi puheenjohtaja sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentialle 17.11.2020 07:00:00 EET | Tiedote

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialle valitaan ensi lauantaina 21.11. uusi puheenjohtaja, kun järjestön liittovaltuusto kokoontuu. Tällä hetkellä puheenjohtajaehdokkaaksi on asettunut Jenni Karsio. Hän on 36-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä sekä ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja Tampereelta. Lisäksi Karsiolla on pitkä ja monipuolinen kokemus Talentian luottamushenkilönä toimimisesta.