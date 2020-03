Korona iskee kasvavalla voimalla yrityksiin

Koronaviruksen aiheuttama tilanne heijastuu monella tavalla myös suomalaisiin yrityksiin. Minäkin saan eri puolilta maata yrittäjiltä lisääntyvässä määrin viestejä siitä, että tilanne on vaikeutumassa. Ongelmat yrityskentässä ovat moninaisia, kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

On matkailuyrityksiä, joiden asiakasvirrat ovat ehtyneet, kun matkailua on rajoitettu. On yrityksiä, joiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä on hiipunut, kun markkina on hiljentynyt.

On yrityksiä, jotka eivät pysty palvelemaan asiakkaitaan, kun eivät pääse fyysisesti heidän luokseen. Esimerkiksi Kainuun lentoliikenne on loppunut, kun Finnair on keskeyttänyt lennot Kajaaniin.

On aloja, joiden keskeinen markkinapaikka on sulkeutunut. Kun näin on, yritykset eivät pysty myymään eivätkä yrittäjät saa tuloja, joilla maksaa palkkoja ja muita kulujaan. Esimerkiksi turkishuutokaupan peruuntuminen on aiheuttamassa monelle mittavia ongelmia.

On yrityksiä, jotka eivät saa komponentteja tuotteisiinsa. Jos yksi osa puuttuu, koko tuote jää toimittamatta.

Päättäjien huolehdittava, että rahoitusjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä



Moni yritys on kohdannut tai kohtaa tilanteen, jossa rahat loppuvat. Joillakin on taseissa puskuria, mutta kaikilla ei ole. Voi tulla kassakriisi eikä velvoitteista selvitä.

On selvää, että tulemme näkemään lomautuksia, irtisanomisia ja valitettavasti myös konkursseja.

Päättäjien tehtävä on huolehtia, että rahoitusjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä ja mahdollisimman moni yritys autetaan kriisin yli. On nähtävillä, että virus leikkaa yritysten kasvua, mikä vähentää mahdollisuuksia investoida ja jatkossa rahoittaa myös julkisia palveluita.

Onneksi on olemassa julkisia tahoja, joilla on työvälineitä rakentaa siltaa pahimman yli. Finnvera on yksi esimerkki. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että Finnveralla on riittävästi välineitä ja resursseja olla tukemassa yrityksiä niiden rahoitusvaikeuksissa.

Vastuu on myös pankeilla, joiden pitää välttää ylireagointia. Lisäisi Euroopan päättäjien pitäisi harkita pankkijärjestelmän sääntelyn väliaikaista helpottamista viruksen vaikutusten minimoimiseksi.

On yhteiskunnan etu, ettei yrityksiä päästetä turhaan konkurssiin syistä, jotka eivät liity yritysten taloustilanteeseen vaan koronaviruksen aiheuttamaan shokkiin.

On tärkeää myös, että valtiolliset toimijat – esimerkiksi Business Finland – suhtautuvat joustavasti esimerkiksi messumatkojen perumisiin.

On tärkeä seurata ohjeita koronaviruksen välttämiseksi

Yrittäjäjärjestö seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Olemme antaneet yrityksille ohjeita ja olemme jatkuvasti yhteydessä päättäjiin.

Suomessa on laadukas hallinto ja asiansa osaavat viranomaiset. On tärkeää luottaa heihin ja seurata heidän ohjeitaan.

Pyydän myös, että yrittäjät ovat ongelmistaan yhteydessä joko omaan aluejärjestöön tai Suomen Yrittäjiin, jotta meillä on mahdollisimman hyvä tilannekuva.

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on ennenkokematon. Se ei ole kuitenkaan ensimmäinen kriisi, jonka maailma ja siinä toimivat yritykset kohtaavat. Siksi rohkenen sanoa, että tästäkin selvitään, mutta jokaisen yrittäjän on syytä miettiä omat askelmerkkinsä ja varautua siihen, että tilanne vaikeutuu ja hankala aika kestää pitkään.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät