Korona kuritti kiinteistömarkkinoita - retail- ja hotellikiinteistöillä vaikeat ajat, mökkikauppa ja asuntosijoittaminen kiinnostavat edelleen

Keskuskauppakamarin Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) -kyselystä käy ilmi, että koronatilanne on jopa vilkastuttanut vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen kauppaa. Vilkastumista selittää patoutuneen kysynnän purkautuminen ja halu hakeutua hieman väljempiin olosuhteisiin. Suurta remonttia vaativat tai taantuvien alueiden kohteet eivät kuitenkaan ostajia houkuttele.

Sijoituskysyntää on nyt asuntojen lisäksi myös metsäkiinteistöjä kohtaan, joskin halutuimpien metsäkiinteistöjen osalta kysyntä on jo pidemmän aikaa ollut tarjontaa suurempaa. Toimitilapuolella hankaluuksissa ovat etenkin hotelli- ja majoituskiinteistöt sekä retail. Sen sijaan logistiikka- ja päivittäistavarakauppapuolella toipuminen koronasta on ollut nopeampaa.

Kiinteistöalalla vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) mukaan tunnelma markkinoilla on nyt odottava, eikä riskejä haluta ottaa. Tämä näkyy myös pankkien tiukentuneissa vaatimuksissa luottopäätösten suhteen. Koronan lopulliset vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, sillä yritysten mahdolliset konkurssit, irtisanomiset ja toimintatapojen muutokset realisoituvat todennäköisesti vasta ensi keväänä. Vastauksista välittyy kuitenkin usko markkinoiden elpymiseen koronasta huolimatta.

”Ammattitaitoinen arviointi tulee näyttelemään haastavassa markkinassa yhä suurempaa roolia. Puolueetonta ja perusteltua näkemystä kiinteistömarkkinasta sekä hintojen kehityksestä tarvitaan yhä enemmän tukemaan osto-, myynti- ja vakuuspäätöksiä.”, sanoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri, lakimies Raisa Harju.

Sijoitusmarkkinoilla kiinteistöjen asema edelleen vahva

KTI Kiinteistötieto Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kalevan mukaan sijoittajat ovat koronasta huolimatta edelleen kiinnostuneita kiinteistöistä, koska korot pysyttelevät pohjalukemissa ja pääomia on runsaasti liikkeellä.

”Isompaa epävarmuutta liittyy tulevaisuuden tilakysyntään, joka kärsii heikkenevästä taloustilanteesta. Korona on tuonut isoja ja odottamattomia haasteita monille kiinteistösektoreille, kuten liike- ja hotellitiloihin. Aika näyttää, mitkä muutokset jäävät pysyviksi ja mitkä korjaantuvat suhdanteiden parantuessa”, Kaleva sanoo.

Suomessa toimii reilut 250 auktorisoitua kiinteistöarvioijaa, joista osa arvioi toimitiloja, osa osakehuoneistoja ja kiinteistöjä ja osa maa- ja metsätalouskohteita. Auktorisoidut kiinteistöarvioijat vastasivat AKA 2020 -kyselyyn tämän jaottelun perusteella. Vastauksia saatiin 102.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat arvioivat useita tuhansia kiinteistöjä vuosittain, kesämökeistä liikekeskuksiin. Toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. AKA-arvioijien osaamista käytetään usein erityistä puolueettomuutta ja asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa sekä vaativissa kohteissa.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointipäivä järjestetään Helsingissä 1.10.2020. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan päivän ohjelmaa. Tilaisuuteen voi osallistua myös striimin välityksellä: https://www.webcasting.fi/kauppakamari/YvdVgcV4