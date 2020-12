Koronakoirat testaamaan Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöitä Vantaalla – tavoitteena suojata työntekijöitä ja ehkäistä koronan leviäminen vankilaan

Rikosseuraamuslaitos testaa Helsinki-Vantaan lentokentältä tutuiksi tulleiden koronakoirien käyttöä henkilökunnan vapaaehtoisessa koronatestaamisessa. Koekäyttö alkoi Vantaan vankilassa 17.12.2020, ja yhteistyötä on suunniteltu yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Nose Academyn Oy:n kanssa.

Koronakoirien käytön testaaminen on lisätoimenpide, jonka avulla pyritään varmistamaan henkilöstön työturvallisuus. Lisäksi koronaviruksen leviäminen vankilaympäristöön on suuri riski, koska moni vangeista kuuluu riskiryhmiin.

– Koronakoirien työ tukee Rikosseuraamuslaitoksen muita koronan leviämisen torjuntatoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi laaja maskien käyttö, vankilaan tulevien vankien karanteenit, koronatestaus sekä rajoitusohjeistus koronan leviämisalueilla. Koska vankila on muusta yhteiskunnasta poikkeava toimintaympäristö, tarvitaan torjunnassa luovia ja kokeellisiakin ratkaisuja, joista koronakoirien pilotointi on hyvä esimerkki, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.

Vantaan kaupungilla on hyvät kokemukset koirien käyttämisestä seulonnassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

– Koronakoirien hyödystä lentokentän terveysturvallisuuden edistämisessä on saatu hyvää tietoa. Matkustajat ovat suhtautuneet koiriin positiivisesti ja jopa jonottaneet päästäkseen testattavaksi, joten ne ovat tuoneet myös myönteistä väriä muuten synkkäsävyiseen koronasyksyyn, kertoo Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Koronakoirien käyttäminen koronan seulonnassa on otettu pilottityyppisesti käyttöön Vantaan vankilassa, jossa on laajasti tutkintavankeja. Vantaan vankilassa vaihtuvuus on suurta myös koronapandemian aikana. Lisäksi kuljetusvälimatka näytteiden koiratestaukseen on lyhyt.

Testaus tehdään pyyhkäisynäytteellä, joka lähetetään testattavaksi koronakoiralle Helsinki-Vantaan lentokentälle.

– Henkilökunta on ottanut tiedon vapaaehtoisesta testaamismahdollisuudesta ilolla vastaan ja asia on herättänyt positiivista kiinnostusta kaikissa eri henkilöstöryhmissä vankilassa. Testaus on aloitettu valvonnan tehtävissä työskenteleville, jotka tekevät lähityötä vankien kanssa sekä kohtaavat myös muita viranomaisia ja altistuvat useille kontakteille muun muassa vankien saattokeikoilla, oikeudessa, sairaaloissa ja muissa julkisissa paikoissa, kertoo Vantaan Vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokinen.

Kokeilu mahdollistaa omalta osalta turvallisemman työympäristön luomisen ja nopeamman reagoinnin mahdolliseen tartuntaan.

– Nopea reagointi on kaikissa tilanteissa ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme minimoida niin henkilökunnan kuin myös vankien mahdolliset tartunnat, toteaa Jaakko Jokinen.

Koronakoirien käytön pilotointia suunnitellaan myös Helsingin vankilaan.

