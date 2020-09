Koronakriisi ei pysäyttänyt franchisingyrittäjyyden kehitystä

Franchisingalan selvityksen mukaan suomalaiset franchisingketjut ovat jatkaneet uusien yrittäjien rekrytointia myös koronakriisin aikana. Muutenkin ketjuissa on kehitetty toimintaa voimakkaasti.

56 prosenttia Suomessa toimivista franchisingketjuista kertoo jatkaneensa uusien yrittäjien rekrytointia normaalisti ja kuusi prosenttia jopa lisänneensä yrittäjärekrytointiaan koronakriisin aikana. Tiedot pohjautuvat franchisingalan selvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Henki-Fennia, Ketju.fi Yrittäjärekrytointipalvelut sekä Suomen Franchising-Yhdistys.



Kyselyyn haastateltiin 113 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 28 edusti vähittäiskaupan alan, 25 ravintola-alan, 46 kuluttajapalvelualojen ja 14 yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista franchisingalaa.



Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvoidaan 6 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.



”Selvityksen tulokset osoittavat, että franchising on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Franchisingyrittäjät selviytyvät vaikeuksista tutkitusti yksinyrittäjiä paremmin, joten franchisingyrittäjyyden asema vahvistuu entisestään näin kriisiaikana”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.



Uusilla tuotteilla ja palveluilla koronaa vastaan



Koronakriisi on vaikuttanut selvitykseen osallistuneisiin ketjuihin hyvin eri tavoin. Yhteistä ketjuille on se, että kriisiin on reagoitu nopeasti ja että ketjut ovat pyrkineet tukemaan yrittäjiään erityisesti kehittämällä toimintaansa.



Peräti 59 prosenttia ketjuista kertoo kehittäneensä kriisin aikana asiakkailleen uusia tuotteita ja palveluita. Yli puolet ketjuista on myös lisännyt yrittäjille tarjoamaansa neuvontaa ja 34 prosenttia ketjuista on tukenut yrittäjiä myös taloudellisesti.



”Selvitys osoittaa, että ketjuissa on selviydytty koronakeväästä hyvin ja että ketjuissa on ollut tekemisen meininki. Uusia toimintatapoja ja työkaluja toimintaan on kehitetty aktiivisesti ja markkinamuutoksiin on reagoitu nopeasti”, Vastamäki sanoo.