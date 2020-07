Koronatartunnat HUSin alueella yhä laskusuunnassa

HUSin näytteenotossa on tällä viikolla löydetty vain yksi positiivinen koronavirustartunta. Viime viikolla positiivisia oli 32 eli vain 0,5 % kaikista näytteistä. Sairaalahoidossa koronavirusinfektion vuoksi on vain viisi henkilöä.

HUSLABissa tutkittiin viikon 29.6. - 5.7. aikana 6755 HUSin alueen koronavirusnäytettä, joista 32 osoittautui positiivisiksi. Positiivisten löydösten määrä oli vain 0,5 prosenttia kaikista näytteistä.Toistaiseksi tämän viikon alussa testeissä on löytynyt vain yksi positiivinen näyte.

“Tartuntojen määrä näyttää siis koko ajan laskevan, mikä on erittäin myönteistä. Koronavirusta on kuitenkin yhä jonkin verran liikkeellä eli tähän asti hyvin toimineita varotoimia kannattaa yhä jatkaa”, sanoo infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Järvinen korostaa, että sairaana ei pidä lähteä liikkeelle eikä matkustaa. Myös kädet on syytä pestä usein ja pitää edelleen turvavälejä muihin ihmisiin.

“Hengitystieinfektion oireissa tulee edelleen hakeutua koronavirustestiin, jotta mahdolliset tartuntaketjut saadaan alkuvaiheessa katkaistua. Sairastunut saa samalla tiedon, ettei ole tartuttanut koronavirusta lähipiiriinsä.”

Koronavirusinfektion sairastaneiden potilaiden määrä HUSissa on myös tarkentunut tämän viikon aikana. HUSissa on tällä hetkellä koronavirusinfektion vuoksi hoidossa enää viisi potilasta, joista kolme tehohoidossa. Joitakin koronavirusinfektion aiemmin sairastaneita potilaita on sairaalahoidossa muista syistä.

Tiedot koronapotilaiden määristä poimitaan HUSissa automaattisesti tietojärjestelmistä koronainfektion diagnoosin perusteella. Tämän vuoksi aiemmin raportoiduissa tilastoluvuissa on ollut mukana tuoretta koronavirusinfektiota sairastavien lisäksi jo infektiosta toipuneita potilaita. Kaiken kaikkiaan HUSin vuodeosastoilla on hoidossa noin 2 000 potilasta erilaisten sairauksien vuoksi.

