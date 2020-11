Koronatartuntojen määrät tasaantumassa Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 17.11. arvioimaan alueen koronaepidemiatilannetta. Ryhmä ei antanut tällä viikolla uusia koronaan liittyviä suosituksia tai rajoituksia, mutta muistuttaa voimassa olevien suositusten tärkeydestä.

Lokakuussa tapahtunut piikki Pohjois-Pohjanmaan koronatartuntamäärissä näyttää marraskuun aikana tasaantuneen. Tilanne ei kuitenkaan ole palautunut syyslomia edeltäneelle tasolle, ja tartuntoja todetaan alueella edelleen tasaiseen tahtiin.

Pohjois-Pohjanmaalla on tiistaina 17.11. todettu seitsemän uutta tautitapausta. Kaikkiaan viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu 119. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta.

Oulussa tapahtui maanantaina 16.11. yksi uusi koronaan liitetty kuolema. Kuolemantapaus ilmeni Jaarankartanon tehostetun palveluasumisen yksikössä Kiimingissä. Tapaus liittyi yksikössä aikaisemmin tapahtuneeseen joukkoaltistumiseen.

Testeihin matalalla kynnyksellä, riskiryhmien suojaaminen tärkeää

Alueellinen koordinaatioryhmä muistuttaa, että testeihin on tärkeää hakeutua matalalla kynnyksellä, jos on pieniäkin oireita. Lisäksi testiin mennessä ja sieltä palattaessa tulee käyttää kasvomaskia, ja koronatestin tulokset täytyy odottaa kotona.

Riskiryhmien suojeleminen taudilta on ensisijaisen tärkeää. Alueellisen suosituksen mukaan vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse tulisi välttää 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta ja ravitsemusliikkeet.

Pikkujoulujen ja muiden talvikauden juhlien järjestämisessä on hyvä muistaa samat periaatteet kuin muissakin korona-ajan kohtaamisissa: tärkeintä on huolehtia 1–2 metrin turvavälistä, noudattaa hyvää käsihygieniaa ja yskiä hihaan tai nenäliinaan. Oireisena pienenkään porukan kokoontumiseen ei tule osallistua, vaan silloin on paikallaan hakeutua koronatestiin.

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid 19 -koordinaatioryhmä vastaa koronaepidemiaan liittyvästä viranomaistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla STM:n edellyttämällä tavalla. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu tiistaina 24.11.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta, voimassa olevista suosituksista sekä neuvoja ja ohjeita epidemiatilanteeseen liittyen on koottu osoitteeseen oyskorona.fi.