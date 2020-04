Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne heijastui Keskimaan alkuvuoden lukuihin voimakkaasti  

Osuuskauppa Keskimaan tammi-maaliskuun liikevaihto oli 143,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua viime vuoteen 1,8 prosenttia. Tammi-maaliskuun operatiivinen tulos oli 1,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,7 miljoonaa euroa alempi kuin viime vuonna. Kehitystä liikevaihdossa ja tuloksessa selittää merkittävästi maaliskuussa eskaloitunut koronaviruspandemia ja siitä seuranneet vaikutukset Keskimaan liiketoimintaan. Maaliskuun operatiivinen tulos oli miljoona euroa tappiollinen. Koko vuoden operatiivisen tuloksen ennakoidaan heikkenevän rajusti edellisestä vuodesta.

Kaikkien toimialojen liikevaihdon kehityksestä merkittävä osa selittyy maaliskuussa eskaloituneen koronaviruspandemiasta seuranneilla rajoitteilla tai kulutuskäyttäytymisen muutoksilla. Liiketoimintaan tilanne alkoi käytännössä vaikuttaa maaliskuussa.

− Maaliskuun aikana ajoimme alas hotelli- ja ravintolaliiketoimintamme lähes kokonaan, kun toinen hotelleistamme ja 18 ravintolasta 15 suljettiin. Lisäksi seitsemästä ABC-liikennemyymälästä neljä suljettiin toistaiseksi maaliskuun lopulla. Avoinna olevissa kolmessa ravintolassa liiketoimintaa on jatkettu take away -ravintoloina. Liikennemyymälöiden osalta toiminta on jatkunut polttonestejakelun ohella ainoastaan marketpalveluiden osalta sekä pienimuotoisella take away -myynnillä avoinna olevissa yksiköissä. Koronan vaikutus liiketoimintaamme on ollut jo tässä vaiheessa merkittävä, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 5,2 % 107,6 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 96,3 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 7,7 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen oli 11,8 prosenttia.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto laski alkuvuonna 4,1 % 26,5 miljoonaan euroon. ABC-liikennemyymälöissä tehtiin ravintola- ja marketkauppaa 5,8 miljoonalla eurolla (-6,3 %). Polttonestekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 20,7 miljoonaa euroa (-3,5 %).

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 16,8 %. Ravintolakauppa (5,6 milj.€) aleni 18,7 % ja majoituskauppa (2,6 milj.€) laski 12,2 %.

Loppuvuoden ennakointi liikevaihdon tai tuloksen toteuman osalta on haasteellista. Keskimaan liikevaihto ja etenkin tulos tulevat joka tapauksessa laskemaan selvästi edellisestä vuodesta. Keskimaan liiketoiminnan kannalta oleellista on se, missä vaiheessa Suomessa päästään purkamaan rajoitteita ihmisten liikkumiseen, kokoontumisiin ja ravintoloiden liiketoimintaan liittyen. Keskimaassa arvioidaan, että koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan ja muuttamaan myös pysyvästi kulutuskäyttäytymistä.





Investointeja jatkettiin koronakriisistä huolimatta

Keskimaa on jatkanut koronaviruspandemiasta huolimatta investointeja palveluiden kehittämiseen. Alkuvuodesta aloitetut mittavat myymäläuudistukset Mestarin Herkussa ja Keljon Prismassa ovat valmistuneet suunnitelmien mukaisesti. Kauppakeskus Sokkarin kehittämistä on niin ikään jatkettu vuoden alusta alkaen. Kauppakeskukseen on tulossa uusia vuokralaisia kuten uusi IKEA Suunnittelustudio sekä 2. kerrokseen on rakenteilla uusi ravintolamaailma, jonka avaus koronatilanteen vuoksi siirtyy näillä näkymin keväältä elokuulle. Ravintolapuolella Jyväskylän keskustassa sijaitseva ravintola Revolution remontoitiin ja uudistettiin alkuvuodesta. Lisäksi useissa S-marketeissa jatketaan tämän vuoden aikana S-marketien konseptiuudistuksia.

Keskimaa on merkittävä keskisuomalainen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli maaliskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 747 työntekijää. Valitettavasti Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset liiketoimintaan johtivat lomautuksiin myös Keskimaassa. Noin 460 henkilöä lomautettiin liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan -toimialoilta. Heistä on kutsuttu takaisin töihin markettoimialalle tällä hetkellä noin 150 henkilöä. Koronaviruspandemia johti myös siihen, että Keskimaa ei voi työllistää suunniteltua määrää kesätyöntekijöitä. Lisäksi koululaisille suunnattu Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu jouduttiin perumaan tulevalta kesältä.

Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-maaliskuussa 4,9 miljoonaa euroa.

Keskimaan vuoden 2019 vuosikatsaus on julkaistu osoitteessa: keskimaa.fi/vuosikertomus