Koronaviruksen eliminointi onnistuu nyt myrkyittä: Suomalaisyritys tuo markkinoille helppokäyttöisen otsonivesilaitteen, jonka teho on tutkittu

Alkoholipohjaiset desinfiointiaineet ja muut myrkylliset desinfiointikemikaalit voi vastedes korvata helppokäyttöisellä otsonivesilaitteella. ”Tavallinen hanavesi saadaan sähkökemiallisella reaktiolla muutettua otsonivedeksi, joka tuhoaa patogeenit kuten bakteerit ja virukset, myös SARS-CoV-2 -koronaviruksen”, kuvaa suomalaisen Hydzone Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Mantere. ”Tutkimukset luotettavissa laboratorioissa kertovat, että korona saadaan eliminoitua lähes 100-prosenttisesti”, toteaa Mantere.

Lehdistötiedote 12.2.2021

Ihmiset ympäri maailmaa tekevät parhaansa pysyäkseen mahdollisimman hyvässä turvassa tappavalta SARS-CoV-2-virukselta. Suomalainen Hydzone Oy tarjoaa nyt helpon ja turvallisen tavan pitää pinnat puhtaina viruksilta ja bakteereilta, ilman myrkyllisiä ja usein ihoa ärsyttäviä aineita kuten käsidesejä ja muita voimakkaita desinfiointiaineita.

”Otsonin teho puhdistusaineena on tunnettu jo pitkään. Meidän onnistumisemme on siinä, että teknologiamme avulla tavallinen hanavesi saadaan sähkökemiallisella reaktiolla otsonoitua täysin myrkyttömäksi puhdistusaineeksi. Veteen synnytetään 1-2 ppm otsonipitoisuus, joka on sinänsä pieni, mutta teholtaan erittäin suuri – se hapettaa nopeasti hengiltä patogeenit kuten bakteerit ja virukset. Laboratoriokokeissa koronavirus saatiin eliminoitua 30 sekunnin suihkutuksella 99,99 prosenttisesti”, kuvailee Mikko Mantere, Hydzone Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Koronan lisäksi Hydzonen otsonivesilaite ”Hydzonaattori” on testattu kolibakteeria vastaan. Suomalaisen Synlab-laboratorion tutkimuksessa saatiin 30 sekunnissa 99,98 teho kolia vastaan.

Valtavat markkinat maailmalla – koronaa pidempi perspektiivi

Mantere on jo tottunut ihmisten innostuneisiin reaktioihin Hydzonen teknologian näköaloista.

”On ihan selvää, että markkinat maailmalla ovat potentiaalisesti valtavat. Ihmiset voivat käyttää Hydzonaattoria kotona. Sitä on helppo pitää mukana, täyttää ja ladata tarpeen mukaan. Paljon tämän helpompaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa tapaa pintojen desinfiointiin on vaikea kuvitella.”

Myrkyttömän puhdistusaineen mahdollisuudet ulottuvat kodeista, kulkuvälineistä ja työpaikoista mihin tahansa, missä halutaan olla vapaita viruksista ja bakteereista – eli miltei kaikkialle. Sovelluksia maatalouteenkin löytyy runsaasti, sillä otsonivesi on tehokas myös hiivoja ja homeita vastaan, samaten se soveltuu myös hedelmien torjunta-aineiden huuhteluun. Ensimmäinen tähtäin on kuitenkin kuluttajamarkkinoilla.

”Me lähdemme nyt tosissaan liikkeelle Suomen kuluttajamarkkinoille, mutta ajattelemme asiaa myös paljon koronaa pidemmälle. Erilaiset desinfiointiin käytetyt myrkyt luovat nimittäin koko ajan yhä enemmän resistenttejä bakteerikantoja, mistä on koitumassa ihmisten terveydelle ja terveydenhuoltojärjestelmille suuria ongelmia. Tämä ongelma jää riesaksemme silloinkin, kun koronapandemia on saatu jo hallintaan, ja meillä on siihen vähintäänkin tärkeä osaratkaisu tarjolla”, ennakoi Mantere.

Lähivuosina myös lääkintälaitteiden markkinoille Suomessa ja maailmalla

Resistenttien bakteerikantojen torjumisen lisäksi otsoniveden myrkyttömyys avaa runsaasti mahdollisuuksia myös lääkkeelliseen käyttöön. Tehosta on jo nyt erittäin lupaavia tuloksia, varsinaiset lupaprosessit vievät kuitenkin aikaa.

”Aiomme hankkia lääkkeellisen CE-merkinnän pian, tavoitteena on ensi vuosi. Sen jälkeen voimme desinfioida esimerkiksi diabeetikkojen jalkahaavoja, mikä tarkoittaa amputaatioiden välttämistä. Yhtä lailla voimme saada parannettua vaikeiden palovammojen aiheuttamia ihokudostulehduksia. Laitteillamme on siis todella useita ihmishenkiä pelastavia vaikutuksia”, iloitsee Mantere.

”Vaikka soveltuvuus lukuisiin terveydellisiin käyttökohteisiin on siis ilmeinen, ilman lääkkeellistä CE-merkintää emme vielä tähän tuotteita markkinoi, mutta teemme sen mahdollisimman nopeasti.”

Käytön osaa jokainen

Hydzonaattoria osaa käyttää jokainen, joka osaa käyttää suihkepulloa ja ladata puhelimen – eli jokainen.

”Veden saa hanasta, ja saman veden voi joko otsonoida uudelleen tai täyttää vesisäiliön, jos pullo on ehtinyt käytössä tyhjentyä. Sähkökemialliseen reaktioon sähkö tulee pullon akusta, joka puolestaan on helppo ladata USB-C laturilla”, tiivistää Mantere.

Esimerkiksi käytön jäljistä ei tarvitse murehtia tavallista vettä enempää, sillä otsonivedestä ei jää lainkaan kemikaalijäämiä. Otsonivesi on epästabiilia, mikä tarkoittaa että otsoni purkautuu itsessään vedestä ja muuttuu hapeksi.

”Kun hintakin on painettu hyvin kohtuulliseksi, niin turvallinen desinfiointi ja vallitsevassa tilanteessa varsinkin parempi koronaturvallisuus on nyt kaikkien ulottuvilla”, kiteyttää Mantere.

Liitteinä: Tiivistelmät Synlab ja Analytical and Testing Center of Capital Regions -laboratorioiden tutkimuksista.

Lisätietoja:

Mikko Mantere, hallituksen puheenjohtaja, Hydzone Oy, 040 580 1 580, mikko@hydzone.com