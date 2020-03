Koronavirusnäytteenoton kriteereitä muutettu 14.3.2020 HUSissa

HUS tiedotti 13.3.2020, että kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata, vaan näytteenotossa keskitytään jatkossa rajattujen ryhmien näytteiden ottoon.

Näytteidenottokriteereitä on tarkennettu 14.3.2020. Muutoksia on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön testauskriteereissä. Ikääntyneiden testaamisessa ikärajaksi muutettiin 70-vuotta ja pitkäaikaissairaanhoidon laitoksissa olevia testataan, jos havaitaan laitoksessa hengitystieinfektioita, joiden syy on epäselvä. Italiasta ja Itävallan Tirolista palanneita matkailijoiden testejä jatketaan.

”Näytteenottokriteereiden muutoksen taustalla on se, että edelleen pyrimme kohdentamaan rajallisen näytteenottokapasiteetin ryhmiin, joilla tartunnan riski on suurin ja sitä kautta katkaisemaan tartuntaketjuja. Lisäksi näytteenottoa kohdennetaan riskiryhmiin, joilla tauti voi olla vakava”, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Näytteenoton kriteereitä tarkastellaan koko ajan vallitsevan tilanteen mukaan. Odotettavissa on, että kriteerit päivittyvät jo ensi viikolla.