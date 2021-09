Kosa on utelias lapsi, joka keksii lähteä tutkimaan, mistä vesi tulee ja minne se menee. Seurakseen hän saa hiukan vastahakoisen serkkunsa, Mukan. Lapset kulkevat yhden päivän ajan kaupungissa ja vähän sen ulkopuolellakin ja tapaavat matkan varrella muun muassa hamstraaja-rotan, aktivisti-mupan ja hänen riitasointuisen papukaijansa sekä kuivuutta paenneen norsun.

Kohtaamisten kautta lapset päätyvät pohtimaan hyviä tekoja maapallon hyväksi. Kirjan lukijoita opastaa myös kestävyyden supersankari, KeKe, joka tekee kaikkensa, jotta maailma olisi parempi paikka elää meille kaikille nyt ja huomenna.



Teoksen takana seisovat sisarukset Aija ja Janne Salovaara sekä kuvittaja Tuomas Kärkkäinen. Aija työskentelee ohjaajana ja kirjoittajana muun muassa televisiotuotannoissa sekä järjestö- ja humanitaarisella sektorilla, Janne on hiljattain kaupungista maaseudulle muuttanut kestävyystieteen tutkija ja opettaja Helsingin yliopistossa. Tuomas on taiteellisen koulutuksen lisäksi valmistunut valtiotieteen maisteriksi. Hän on työskennellyt erityisesti lehtikuvittajana ja julkaissut oman runokokoelman ja lastenkirjan.

Teos: Kosa ja Muka muuttavat maailmaa

Kirjoittaja: Aija Salovaara & Janne Salovaara

Kuvitus ja kansi: Tuomas Kärkkäinen

ISBN: 9789523043343

Julkaisupäivä: 28.9.2021