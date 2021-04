Kotimaanmatkailun uusin tähti nousee Kouvolaan – huippulaadukas Resort on suunnattu niin perheille kuin kansainvälisille matkailijoille

Kouvolan Käyrälammen rantaan nousee vuoden 2022 aikana uusi kotimaanmatkailun helmi, jollaista Suomessa ei ole aiemmin nähty – huippulaadukas resort-kokonaisuus muodostuu villoista, huviloista sekä huvipuistosta ja vesipuistosta!

Kymenlaakson matkailu vahvassa nosteessa

Kotimaanmatkailun kenttä täydentyy ensi vuonna uudentyyppisellä resort-kokonaisuudella, kun Kouvolan Käyrälammen rantaan avautuu Tykkimäki Resort. Vastaavaa resort-kokonaisuutta ei ole aiemmin Suomessa ollut, sillä resort muodostuu majoitus- ja ravintolapalveluiden lisäksi huvipuistosta ja vesipuistosta!

Tykkimäri Resort ei siis ole vain majoituskohde, vaan se on matkailukohde ja Suomen siistein resort, jossa asiakaskokemukseen panostetaan uusilla innovaatioilla!

Tykkimäki Resort on Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO), käynnistämä hanke. Kymen Seudun Osuuskauppa tuottaa jo ennestään laadukkaita majoitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palveluita alueen asukkaille sekä matkailijoille. Kymenlaakson matkailu on ollut vahvassa nousussa ja Tykkimäki Resort tuo maakuntaan uuden tyyppisen matkailukohteen

- Kymenlaakson ja sen lähialueen matkailuympäristö koostuu tänä päivänä useasta mielenkiintoisesta kohteesta, kuten KymiRingistä, Repoveden kansallispuistosta, Tykkimäen huvipuistosta sekä merellisistä kohteista eteläisessä Kymenlaaksossa. Nyt investoitava resort-kokonaisuus täydentää matkailutarjontaa ja tuo alueelle vetovoimaisen matkailukohteen, kertoo KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Resort palvelee ympärivuotisesti ja mahdollistaa myös suurempien tapahtumien järjestämisen

Tykkimäki Resortin majoitusalue muodostuu vaativaankin makuun soveltuvista villoista, arjen luksusta tarjoavista huviloista, tasokkaista kokoustiloista, luksustelttailusta sekä uudelle tasolle viedystä camping –alueesta. Vuodepaikkoja alueelle tulee noin 200 ja näiden lisäksi camping-alueelle voidaan majoittaa noin 300 matkailijaa. Alueelle rakentuu myös upea saunamaailma, ravintola ja aktiviteettialue.

Tykkimäen Huvipuisto sekä Aquapark yhdistyvät resort-kokonaisuuteen, jotka tarjoavat mahdollisuuden uudenlaiseen lomailuun Suomessa. Vesipuisto Aquapark sijaitsee resortin välittömässä läheisyydessä ja huvipuiston puolelle pääsee alueet yhdistävän kulkusillan kautta.

- On hienoa, että saamme Suomeen uudenlaisen ja uniikin matkailukokonaisuuden, joka tukee kotimaanmatkailua sekä alueen elinvoimaa. Resort on myös hyvä tapahtuma-alusta, sillä siellä on majoitus- ja ravintolapalvelut sekä huvipuistopalvelut samassa, kertoo KSO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Virtanen.

Arjen luksus saa uuden merkityksen – kohtuuhintaiset perhehuvilat tarjoavat tasokkaan varustelun lisäksi järvimaiseman

Majoitus on olennainen osa lomailua ja siihen Tykkimäki Resort myös panostaa. Alueelle rakentuu hyvin varustellut ja viihtyisät huvilat, jotka majoittavat pariskunnat, perheet, ystäväporukat tai pienemmät työporukat kohtuuhintaan.

- Haluamme tarjota todellista arjen luksusta vieraillemme. Jokaisen huvilan katetut terassit, kaasugrillit, kaminatakat, saunat ja lämmitetyt ulkoporealtaat kuuluvat vakiovarusteisiin sekä jokaisesta huvilasta on myös suora näköyhteys kauniiseen suomalaiseen järvimaisemaan. Tämä kaikki ja vielä kohtuuhintaan, voiko parempaa lomaa toivoa, intoilee Mikko Virtanen.

Kokousvillat ovat huviloita suurempia ja tarjoavat hulppeat puitteet kokousmatkustukseen tai lomailuun. Työmatkustajat voivat myös hyödyntää villojen väliin rakennettavaa erillistä kokoustilaa, joka tarjoaa rauhalliset puitteet kokoustamiseen.

Glamping – kaikilla mukavuuksilla varustellut teltat tarjoavat kosketuksen luontoon

Suomessa vielä hieman uniikimpi majoitusvaihtoehto Glamour Camping, eli Glamping, tarjoaa uudenlaisen elämyksen lomailuun. Glamping -teltat on varusteltu laadukkailla sängyillä, minijääkaapeilla ja pienellä oleskelutilalla. Jokaisen teltan ulkopuolelta löytyy erillinen wc- ja suihkualue, joka on majoittujien henkilökohtaisessa käytössä. Teltassa voi majoittua joko yksin tai kahdestaan. Luksus-teltassa majoittuminen vastaa hotellihuonetasoista majoitusta, mutta luonnon äänet ja tunnelma ovat aistittavissa aivan uudella tavalla.

Moderni ja nykyaikainen leirintäalue tarjoaa karavaanareille ja telttailijoille unelmapuitteet

Leirintäaluelomailijoiden tarpeiden mukaisesti suunniteltu alue tarjoaa karavaanareille sekä telttailijoille unelmapuitteet lomailuun. Kaikki asuntoauto ja -vaunupaikat sekä telttapaikat ovat sähköistetyt. Karavaareille rakennetaan lisäksi jokaiselle asfaltoidulle paikalle omat terassit, jotka tarjoavat mukavat puitteet viettää aikaa myös ajoneuvon ulkopuolella. Modernit keittiö- ja huoltorakennukset sekä tasokkaat ulkogrillauspaikat tuovat lisämukavuutta omatoimimatkaajille.

Saunamaailma uudella tvistillä – löylyt voi ottaa myös järven päällä

Resort-alueelle rakentuva saunamaailma muodostuu panorama-saunoista, savusaunasta sekä kelluvasta saunasta. Jokaisesta panorama-saunasta on suora näköyhteys kauniiseen järvimaisemaan, ja lisärentoutumista tarjoavat saunojen terasseille sijoitetut porealtaat. Suomalaisen perinnesaunaelämyksen pääsee puolestaan nauttimaan pehmeissä savusaunalöylyissä ja uutta tvistiä saunakokemukseen tuo Käyrälammen päälle rakentuva kelluva sauna.

Järvivedessä vilvoittelua kaipaavat voivat tavallisten laiturien lisäksi pulahtaa myös järveen upotettuun allaslaituriin.