Kotimainen Fredman muuttaa keittiödatan tyytyväisiksi asiakkaiksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi

Kotimaisen ammattikeittiöalan toimijan Fredman Groupin kehittämä uusi Chefstein-palvelu tekee tiedolla johtamisen mahdolliseksi myös ravintola-alalla. Tuottamalla ja analysoimalla keittiön eri prosesseista tietoa, tehostaa uusi palvelu ravintolan liiketoiminnan johtamista ja tarjoaa samalla keittiömestarille mahdollisuuden keskittyä luovuuteen ja asiakaskokemukseen.

Chefstein on uusin ja kolmas osa Fredman Groupin älykkäiden keittiöiden kehittämiseen rakentamaa Food Tech -palvelukokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös Fredman Pro -palvelu, joka mahdollistaa ammattikeittiön omavalvonnan mobiilisovelluksen avulla, sekä keittiötiedon keräämisen automatisoinut Kitchen Robo -palvelu.

Fredmanin kehittämä Chefstein-palvelu edustaa uudenlaista suomalaista ruoka-ajattelua, johon kuuluu keitto-osaamisen ja raaka-aineiden lisäksi myös huipputeknologian mahdollistama ensiluokkainen ruokaturvallisuus, vastuullisuus ja kestävät ympäristöarvot. Palvelu kokoaa yhteen kaiken keittiön ruokaturvallisuuteen, ruokahävikkiin, hygieniaan ja energiankulutukseen liittyvän tiedon, analysoi sen ja esittää tulokset visuaalisessa muodossa. Tuloksia voidaan seurata yksittäisen ravintolan tai kokonaisen ravintolaketjun tasolla.

Älykkään keittiön seuraavana askeleena Chefstein mahdollistaa jo nyt esimerkiksi ruokahävikin määrän reaaliaikaisen vertaamisen ravintolaketjun muihin ravintoloihin ja toimialan keskiarvoon, tai vaikkapa koko ketjun euromääräisen energiankulutuksen seuraamisen ja analysoinnin. Avoimena järjestelmänä Chefstein on mahdollista yhdistää mihin tahansa keittiötietoa keräävään lähteeseen. Näin se voi seurata mitä tahansa keittiön tai ravintolan prosesseihin liittyvää toimintaa: ruokatrendejä, asiakastyytyväisyyttä tai vaikkapa keittiöhenkilöstön hyvinvointia.

Chefstein ei ainoastaan tuota ja kokoa tietoa, vaan analysoi sitä. Se ei siten ole pelkästään seurannan, vaan tekoälyä hyödyntävä keittiön johtamisen työkalu.

”Kaikessa liiketoiminnassa seurataan erilaisten prosessien tuloksia ja hyödynnetään niistä kertyvää tietoa liiketoiminnan johtamisessa. Chefsteinin ansiosta tämä on nyt mahdollista myös ammattikeittiössä, joihin tuomme alan ensimmäisenä toimijana keinon hyödyntää johtamisessa aivan uudenlaista, koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuvaa teknologiaa”, Fredman Professional Kitchen Oy:n toimitusjohtaja Peter Fredman sanoo ja lisää, että Suomi on yleisessä tekoälyosaamisessa ottamassa muuta Eurooppaa kiinni.

Tiedolla johtaminen tehostaa ammattikeittiön toimintaa kaikilla osa-alueilla tuottamalla vähemmän hävikkiä, onnellisempia keittiöammattilaisia ja tyytyväisempiä asiakkaita. Viime kädessä tiedolla johtaminen tehostaa myös ravintolan liiketoimintaa ja parantaa sen kannattavuutta.

”Digitaalisten palvelujen ja tiedon hyödyntäminen ei kilpaile kokin ammattitaidon ja inhimillisen näkemyksen kanssa. Päinvastoin, ne tukevat kokin työtä ja helpottavat hänen arkeaan. Tehostamalla liiketoimintaa ja automatisoimalla rutiineja, avautuu keittömestarille mahdollisuus keskittyä niihin asioihin, joihin vain ihminen pystyy. Älykäs keittiö ei ole ainoastaan entistä kannattavampi, vaan myös entistä luovempi ja parempi keittiö”, Peter Fredman sanoo.

Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä ja taistelee parhaiden makujen puolesta. Yhdistämme tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Olemme ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taitureita. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetty digitaalinen Fredman Pro on mukana sadoissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin työvälineet, kuten Carita-liinat, Comple-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmukelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä.